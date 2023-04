Asia Argento: “Mia sorella Anna era come una madre”/ “Ora ho una storia serena”

Ospite di ItaliaSì, Asia Argento racconta la perdita della sorella, Anna, quando lei aveva appena 19 anni e la ragazza 22. Quella che per lei era “come una madre” è venuta a mancare in un incidente d’auto: “Ho perso mia sorella quando era molto giovane, ne aveva 22. Era come una madre per me perché mia madre era molto assente. Anche se lei aveva solo 3 anni più di me, era come se fosse mia madre. Purtroppo si è ammalata di anoressia e se ne è andata molto presto. Era una persona molto positiva, avvolgente. Io avevo 19 anni e dopo sono successi tutti una serie di disastri. Mi ha dato una botta incredibile. Secondo me ci sono dei momenti karmici della vita in cui sembri toccare il fondo ma il fondo è sempre più profondo. Dentro avevo molta oscurità e molto dolore”.

L’attrice rivela ancora: “Il suo ricordo mi ha aiutato? Mi mancava, avevo questa mancanza, i sensi di colpa. Continuo a parlare con lei. Sento il suo calore. Delle volte ci sono stati dei piccoli miracoli, delle volte che sarei potuta morire in degli incidenti e ho sempre pensato che ci fosse lei. Ora lei è parte di tutto quindi anche parte di me. Allora i miei stessi pensieri sono anche i suoi”.

Asia Argento: “Ho perdonato mia madre ma…”

Di recente Asia Argento ha perso la mamma, con la quale aveva un rapporto conflittuale, a maggior ragione dopo la perdita della sorella Anna: “Queste due figure femminili che sono venute a mancare sono state particolarmente dolorose perché erano irrisolte. Mia sorella aveva la malattia e con mia madre non abbiamo mai totalmente risolto. Lei è venuta a mancare, ha avuto un’ischemia. Il nostro rapporto negli anni era migliorato, io le ho perdonato tutto sul letto di morte e sono stata molto male quando lei è venuta a mancare. Ho iniziato a meditare e la meditazione mi ha aiutato. La perdita di mia madre mi ha portato ad ascoltarmi, a guardare il mio stato d’animo“.

A ItaliaSì, l’attrice parla anche del suo passato da alcolista: “La dipendenza dall’alcol è la punta dell’iceberg di problemi più profondi. Si fa un passo per volta. Ad esempio io oggi so che non bevo. Ora sono quasi due anni che ho iniziato questo percorso. Ora Anna sarebbe orgogliosa di me. Fin da quando eravamo piccole lei aveva capito che io fossi tendente alla dipendenza”. Infine, una confessione? “Io innamorata? Sono in una relazione serena“.











