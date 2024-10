Asia Argento, rivelazione spiazzante a Verissimo: “Morgan e le accuse di stalking? Era ossessionato da Angelica Schiatti”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, 19 ottobre 2024, Asia Argento ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontata a cuore aperto. Innanzitutto ha rivelato di essere riuscita a superare la dipendenza dall’alcool: “Sono tre anni che non bevo, sono sobria, in piedi e in salute e ne sono grata. È partendo da questo la vita sembra già migliore.” E subito ha aggiunto di non essere una persona estremamente positiva e di essere per questo felice del suo obbiettivo raggiunto. Subito dopo si è sbilanciata sull’ex Morgan e sul caso di stalking che lo vedo coinvolto.

“Io quando l’ho conosciuto si chiama ancora Marco, aveva 27 anni ed io 24 eravamo giovani, pazzerelli, con tante idee e tantissimo amore.” ha premesso Asia Argento e poi ha aggiunto: “Marco per proteggersi ha creato una maschera, Morgan. Quello che ho conosciuto io non ero così. Quello che è successo io non ne so nulla sinceramente, anche se mi ricordo che lui era ossessionato da questa ragazza (Angelica Schiatti, ndr) me ne aveva parlato via messaggi. E se lui ha commesso il fatto, in Italia è un reato e dovrà pagare. Io però spero che lui ritorni ad essere Marco. È come se tutte le trasmissioni che gli hanno permesso di galleggiare e non toccare il fondo e se ad una persona che ha i suoi problemi, come dipendenza ecc, non gli fanno un favore. È preda del suo ego”

Asia Argento e il rapporto con la figlia Anna Lou Castoldi: “Ha un cuore immenso ed ho dovuto crescerla da sola”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Asia Argento parlato anche dei figli Anna Lou Castoldi, attualmente concorrente a Ballando con le stelle 2024, e Nico. E proprio riguardo al rapporto tra Morgan e la figlia ha confessato: “Ha avuto molte mancanze con l’accusa che ci eravamo separati. Ha mancato molti appuntamenti, quando si è fatta male al polso non c’era, alla recita non c’era…Mia figlia Anna Lou ha un cuore immenso, che io non ho, ed ha sempre continuato a giustificare, perdonato e continuato ad amarlo è fortunato ad avere una figlia così ma non ne approfitta. Un amore così grande è salvifico.” Sul figlio Nicola (Nico) invece ha ammesso che è un comico nato e colui che porta gioa in casa. “Ho privilegiato i miei figli, quando una è una mamma single e devi crescerli da sola devi fare delle scene, per esempio non puoi continuare una carriera internazionale. Ho fatto tutto io è stato faticoso ma mi ha dato soddisfazione.” ha confessato Asia parlando delle difficoltà di una mamma single.