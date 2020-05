Asia Argento mostra il c*lo e fa scappare i followers!/ “Nella vita ci vuole…”

Pubblicità

Un vero e proprio terremoto social sul profilo di Asia Argento è avvenuto poco fa e questa volta non per via delle sue dichiarazioni, sempre forti e pungenti, e nemmeno per via dell’annuncio del suo ritorno a X Factor, come qualcuno si auspica, ma perché la bella attrice e produttrice ha pensato bene di mostrare il c*lo sui social. Una bella foto in cui Asia Argento ha pensato bene di mostrare le sue chiappe al vento con tanto di piccolo perizoma maculato rosa che mostra le sue curve e che ha conquistato alcuni commenti tra chi ha apprezzato questo panorama, chi ha notato i diversi fisici invece di lasciarsi andare a sogni erotici e chi, invece, si è dato alla fuga. Ebbene sì, ai tempi della quarantena per il Covid-19 sembra che succeda anche questo sui social ovvero che davanti ad un c*lo in bella vista, qualcuno si dia alla fuga.

ASIA ARGENTO MOSTRA IL C*LO E FA SCAPPARE I FOLLOWERS

Il lato b bene in mostra non è piaciuta a molti dei suoi seguaci nonostante la didascalia così filosofica che accompagna la foto: “Nella vita ci vuole il cu.., invece io ho avuto solo il…”. I commenti si sono scatenati e in molti l’hanno invitata a mostrare di più il cervello soprattutto perché in passato le polemiche non sono mancate per il suo modo di vivere un po’ lontano da stereotipi. Alla fine, a conti fatti, la foto ha fatto “scappare” 3mila follower in soli due giorni tant’è che la stessa Asia Argento ha deciso di sottolineare la cosa: “Assurdo che ho pubblicato una foto del mio c*lo e ho perso 3mila follower. Ma che vuol dire?!”. E Anna Lou rilacia: “E’ ovvio!”.

Ecco di seguito lo scatto di Asia Argento:

Visualizza questo post su Instagram Nella vita ci vuole il culo, invece io ho avuto solo il…. Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 9 Mag 2020 alle ore 1:56 PDT





