Non ha avuto una vita sentimentale semplice Asia Argento, che ha dovuto spesso fare i conti con amori tossici, storie di dipendenza, relazioni non alla pari. Oggi, dopo la fine di diversi rapporti come quello con Morgan, con Michele Civetta e con lo chef poi morto suicida Anthony Bourdain, Asia Argento ha un nuovo compagno? C’è un nuovo amore nella vita dell’attrice e in passato anche giudice di X Factor? A quanto pare, la figlia di Dario Argento avrebbe deciso di riaprire il suo cuore all’amore ma non è chiaro se abbia o meno un fidanzato perché come spesso accade, Asia è enigmatica.

Qualche mese fa, infatti, Asia Argento era stata accostata a Simone Bozzelli, attore con il quale ha collaborato in diverse occasioni. “Lo amo alla follia anche se non è il mio fidanzato” ha raccontato l’artista. Simone, nato nel 1994, ha 19 anni in meno di lei: i due sono stati paparazzati insieme in diverse occasioni in atteggiamenti che sono sembrati piuttosto intimi ma non è chiaro se ci sia o meno una storia tra loro. Le dichiarazioni dell’attrice, infatti, in più occasioni sono state contrastanti e anche se ha dichiarato di amare Simone, tra loro non ci sarebbe una storia d’amore.

Asia Argento nuovo compagno? “Non è facile ricominciare”

Nell’ottobre del 2024, Asia Argento aveva parlato della sua situazione di cuore, spiegando che dopo il suicidio di Anthony Bourdain nel 2018, non era riuscita ad avere un nuovo compagno: i due, infatti, avevano cominciato la loro relazione solamente poco tempo prima quando lo chef si è tolto la vita, lasciando nella disperazione la compagna.

“Ho provato ad avere una relazione ma non ci riesco. Non riesco a vedere nessuno che mi piaccia. Anthony era umanamente un uomo meraviglioso” aveva spiegato l’attrice a Verissimo. “Una tragedia del genere non è facile ricominciare” ha spiegato ancora Asia, sottolineando dunque di non essere pronta a riaprire il nuovo cuore. Dunque, Asia Argento non avrebbe un nuovo compagno in questo momento della sua vita.

