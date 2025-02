Asia Argento ha avuto una vita sentimentale lunga e burrascosa e sembrava essersi fermata sulla spiaggia assolata del suo amore per Michele Martignoni salvo poi un colpo di scena: la loro relazione è finita e lei l’aveva annunciato in un’intervista al programma di Silvia Toffanin dicendo di essere stata molto felice, ma che ormai doveva rimanere sola e concentrarsi su se stessa e sui suoi figli che ama più di ogni cosa al mondo.

Anna Lou Castoldi chi è? Vittima di bullismo: “Soffrivo di dismorfia”/ Il rapporto con la madre Asia Argento

Negli ultimi tempi ci sono state delle voci riguardanti una sua possibile relazione con il regista Simone Bozzelli. Cosa c’è di vero? Cosa no? È sempre stata lei a rispondere ultimamente: “Lo amo alla follia, ma non è il mio fidanzato”. Tra i due c’è un ottimo rapporto, ma questo non vuol dire che stiano insieme. D’altronde in questo mondo esiste l’amicizia tra uomo e donna.

Asia Argento, nuovo compagno dopo Michele Martignoni?/ Spunta il giovane Simone Bozzelli: "Lo amo ma..."

Asia Argento ha bisogno di stare da sola dopo la fine della sua storia

Sempre nel salotto di Verissimo Asia Argento ha raccontato di essere concentrata su un suo percorso di crescita personale e che in una relazione è sempre molto difficile crescere perché spesso ci si appoggia al partner per qualsiasi cosa. Oggi la figlia di Dario Argento sarà ospite di Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio weekend dove ripercorrerà la sua carriera e avrà modo di parlare anche delle sue storie d’amore e di smentire ancora una volta che tra lei e Simone Bozzelli non c’è nulla.

Ospite di Monica Setta Asia Argento ha confessato che i suoi traumi arrivano da lontano e che attualmente soffre di depressione. Prende degli psicofarmaci e ha confessato che in famiglia è cresciuta senza baci e abbracci e questo l’ha portata ad avere delle cicatrici che difficilmente si ricuciranno mai. Per fortuna può contare sull’amore dei figli, specialmente di una Anna Lou che il pubblico ha imparato ad amare guardando Ballando con le stelle.

Asia Argento, gli ex fidanzati: da Morgan a Fabrizio Corona/ "Gli uomini sono una perdita di tempo, ma..."