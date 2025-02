Quando il famoso chef e divulgatore culinario Anthony Bourdain è morto ha lasciato un vuoto dentro i suoi fan e tutti coloro che hanno imparato a gustarsi i piatti in un modo nuovo e più intelligente. Era legato sentimentalmente all’attrice Asia Argento che ha vissuto un periodo buio pieno di tristezza e dolore. Ma com’è morto il suo ex compagno? E perché ha deciso di compiere l’estremo gesto?

Asia Argento, nuovo compagno dopo Michele Martignoni?/ “Simone Bozzelli non è il mio fidanzato, ma…”

Anthony Bourdain si è suicidato nel 2018 quando ancora era in una relazione sentimentale con la figlia di Dario Argento. Un rapporto burrascoso a dir poco. “Aveva il problema dell’alcol” ha raccontato lei e la sera in cui decise di lasciare questo mondo a lei era apparso piuttosto strano. Ovviamente per lei fu uno choc dal quale si è ripresa con grande difficoltà.

Anna Lou Castoldi chi è? Vittima di bullismo: “Soffrivo di dismorfia”/ Il rapporto con la madre Asia Argento

Asia Argento e le polemiche sulla morte del suo ex Anthony Bourdain

Neanche a dirlo quando è stata data la notizia del suicidio dello chef i detrattori più sordidi di Asia Argento l’hanno accusata delle cose più abominevoli che neanche si dovrebbero pensare, figurarsi scrivere sui social e quant’altro. A Storie di donne al bivio weekend l’attrice e regista ha affermato che difficilmente vivrà mai un amore come quello perché nonostante sia stato come stare sulle montagne russe si sono voluti bene veramente e si capivano a vicenda.

Negli anni passati è stata pubblicata una biografia di Anthony Bourdain per cercare di raccontare il suo successo e poi la discesa verso gli inferi della depressione fino all’insano gesto compiuto nel 2018. Lo scrittore ha raccontato del rapporto burrascoso che ha avuto con l’attrice arrivando a dire che l’ha aiutata economicamente più di una volta. Lei, però, si è sempre difesa da qualsivoglia accusa arrivando a dire che ha impedito all’autore di pubblicare ciò che gli ha detto in confidenza. Nel salotto di Monica Setta l’attrice racconterà del suo amore per lo chef e anche dei suoi tanti ex fidanzati che hanno costellato la sua vita.

Asia Argento, nuovo compagno dopo Michele Martignoni?/ Spunta il giovane Simone Bozzelli: "Lo amo ma..."