Asia Argento prima del suicidio di Anthony Bourdain/ “Smettila di rompermi le pal*e”

Asia Argento avrebbe mandato a quel paese Anthony Bourdain poche ora prima che l’uomo si suicidasse. Lo rivela una biografia non autorizzata dello chef che racconta il suo stato di amarezza dopo aver visto l’attrice avvinghiata a un altro uomo in un hotel di Roma. E Asia Argento gli avrebbe risposto in malo modo. Il racconto degli ultimi giorni di vita di Anthony Bourdain e, soprattutto, degli ultimi messaggi con l’allora fidanzata Asia Argento sono riportati, come riporta Dagospia, in “Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain”, la biografia scritta dal giornalista Charles Leerhsen che uscirà il prossimo 11 ottobre. Un estratto è stato pubblicato dal “The New York Times” che riporterebbe anche la reazione ostile della famiglia dello chef e la presa di distanze della stessa Asia Argento: “Ho scritto chiaramente a Leerhsen che non poteva pubblicare nulla di ciò che gli dicevo“.

Nel libro c’è anche spazio per l’ex moglie Ottavia Busia-Bourdain, con la quale lo chef era rimasto in rapporti confidenziali dopo la separazione di qualche anno prima, nel 2016. “Odio anche i miei fan. Odio essere famoso. Odio il mio lavoro – si era sfogato Bourdain – Sono solo e vivo in una costante incertezza“.

Asia Argento e i messaggi prima del suicidio di Anthony Bourdain

Sicuramente il rapporto con Asia Argento con Anthony Bourdain era sotto stress prima che lui decidesse di impiccarsi. “Sto bene, non sono geloso che tu sia stata con un altro uomo” – è quanto ha scritto lo chef all’attrice dopo aver visto le foto con un altro uomo nel locale di Roma – “Non ti possiedo, sei libera. Come ho detto – ha continuato – Come ho promesso. Come intendevo veramente. Ma tu sei stata noncurante. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita“.

Parole che, evidentemente, non hanno sortito l’effetto sperato dall’uomo in Asia Argento. Secondo quanto riporta Dagospia, Bourdain non sopportava che l’appuntamento di Asia Argento che ha scatenato la sua gelosia, fosse avvenuto nell’hotel che i due avevano già frequentato in momenti di divertimento. “Non posso sopportarlo” – è riportato nell’estratto del Times, prima che Bordain chiedesse se potesse fare qualcosa. A quel punto Asia Argento avrebbe risposto: “Smettila di rompermi le pal*e”, seguito dall’“ok” di Bourdain.

