Asia Argento: qual’è il significato del tatuaggio sul ventre?/ La dedica alla sorella morta Anna Ceroli

Asia Argento e il tatuaggio per la sorella morta: il significato

Asia Argento è sbarcata all’Isola dei Famosi 2023 per dare supporto alla sorella Fiore, colta da un momento di difficoltà e tristezza. La naufraga con il suo carisma ha attirato la curiosità del pubblico, anche per i suoi bellissimi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Un tatuaggio in particolare, però, ha un significato molto importante sia per l’attrice che per la sorella maggiore. Asia e Fiore avevano un’altra sorella, Anna Ceroli, morta alla sola età di 22 anni. Il momento della sua scomparsa è stato molto doloroso per entrambe. L’attrice si è tatuata un angelo sul ventre proprio in ricordo della sua cara sorellina scomparsa, per poterla portare sempre con se. Questo commovente dettaglio ha intenerito il web che è rimasto piacevolmente sorpreso dalla presenza dell’attrice in Honduras.

Asia Argento il ricordo della sorella Anna Ceroli: “il nostro angelo”

Asia Argento è sbarcata in Honduras per riabbracciare sua sorella Fiore e difenderla dagli attacchi degli altri naufraghi. L’attrice ha svelato la sua presenza con un commovente video-messaggio in cui compare la sorella Anna Ceroli, morta molto giovane: “Ciao Fio, sono Asia, la tua sorellina. Ricordi questa foto? Siamo noi ad Haiti, forse il nostro primo viaggio avventuroso. Eravamo piccole, con i nostri genitori su questa isola selvaggia. Con Anna, la nostra sorellina, che se ne è andata troppo presto. Ricordo, quando lei se ne è andata, quanto mi sei stata vicina. Io avevo solo 19 anni, però anche tu eri bambina quando Anna se n’è andata”.

E ancora: “Lei un po’ è il nostro angelo protettore, e ora è come se ci proteggesse a tutti e due. Quindi ti do questa foto perché penso che lei ti potrà aiutare. Tu sei un fiore così delicato, ma sei anche un fiore mordace: il flower power è la tua forza. Tu sei la mia sorella maggiore, mi hai sempre fatto un po’ da mamma, sin da quando eravamo piccole. Però le cose si sono un po’ ribaltate: sono qui per sostenerti. Io sarò con te e tiferò per te. Io e papà ti guardiamo, siamo vicini a te. Dimostra che donna forte sei, come hai sempre fatto nella tua vita. Non mollare mai e ricordati il tuo valore. Sei unica”.











