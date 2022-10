Asia Argento replica alle accuse su Anthony Bourdain/ Lo scatto su Instagram che…

Asia Argento condivide uno scatto su Instagram e poi lo cancella, la controversa risposta alle accuse

Asia Argento ancora nella bufera. L’attrice sarà ospite domani di Mara Venier a Domenica In e si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Negli ultimi giorni, Asia Argento è finita nel tritacarne mediatico. A distanza di quattro anni dalla morte del compagno Anthony Bourdain, morto suicida mentre si trovava in Francia per girare la sua serie per la CNN, Cucine segrete, uscirà a breve una biografia non autorizzata dal titolo Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain. Il New York Times ha pubblicato alcuni messaggi che Bourdain avrebbe inviato ad amici e persone care prima di decidere di togliersi la vita. Tra questi ha destato scalpore una conversazione avuta con Asia Argento.

Anthony Bourdain, ex compagno Asia Argento: com'è morto? Il suicidio/ "Non rompermi le palle", ultimo sms?

Cinque giorni prima della morte di Anthony Bourdain, Argento era stata fotografata mentre ballava con un altro uomo, il giovane giornalista francese Hugo Clément, in un locale a Roma. Bourdain le aveva scritto un messaggio spiegandole di non essere geloso ma di essere rimasto deluso da lei. Il giorno seguente Bourdain le scrive: “C’è qualcosa che posso fare per te?”. Asia Argento risponde: “Smettila di rompermi le palle”. Un messaggio che ha accesso la miccia nell’opinione pubblica che si scagliata contro Asia Argento accusandola del suicidio del compagno.

Michele Martignoni, chi è il nuovo giovane fidanzato di Asia Argento/ 21 anni di differenza

Morgan difende Asia Argento dalle accuse: “Ho amato Asia e…”

Nelle scorse ore Asia Argento ha replicato alle accuse che le sono state indirizzate. L’attrice ha infatti condiviso su Instagram una foto con indosso una maglietta con il bodybuilder professionista Ronnie Coleman con le parole sovrapposte all’immagine: “Stop Busting My Balls” (Smettila di rompermi le palle). Lo stesso messaggio che Asia Argento aveva inoltrato a Anthony Bourdain prima della sua morte. Dopo la morte di Bourdain, Asia ha sofferto tanto e in un’intervista al DailyMailTv aveva dichiarato: “La gente dice che l’ho ucciso. Dicono che l’ho ucciso. La gente ha bisogno di pensare che si è suicidato per qualcosa del genere? Aveva tradito anche me. Per noi non era un problema. Era un uomo che viaggiava 265 giorni all’anno. Ci siamo divertiti moltissimo in reciproca compagnia quando ci siamo visti. Ma non siamo bambini. Siamo adulti”.

Asia Argento prima del suicidio di Anthony Bourdain/ "Smettila di rompermi le pal*e"

Nelle ultime anche Morgan, l’ex compagno di Asia Argento, è intervenuto in sua difesa. Morgan ha scritto un lungo post su Instagram in cui dichiara tutto il suo appoggio alla sua ex scrivendo: “Oggi 29 settembre (seduto in quel caffè io non pensavo a te) mi chiedono di commentare la notizia su Asia, questa la mia risposta. Io ho amato Asia e ho fatto una figlia con lei, anzi avuto una figlia da lei, una creatura che oggi ha 21 anni ed è una donna meravigliosa, sensibile piena di talenti di ogni tipo e curiosa, colta e dolce, umana profondamente. È figlia dell’amore tra me e Asia, il nostro ‘figlm’, dicevamo. L’amore tra me e lei c’è stato veramente, ci siamo amati, e quando si dice “ti amo” anche una volta finito il desiderio e conclusa la storia, quello rimane per sempre. Non potrei mai dire ne’ fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità”. Immediaa la reazione di Asia Argento che ha postato un cuore sotto il post.











© RIPRODUZIONE RISERVATA