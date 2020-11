Asia Argento ricorda Daria Nicolodi/ “Mi manchi mamma, i tuoi baci, il profumo…”

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla morte di Daria Nicolodi. L’attrice è scomparsa a 70 anni il 26 novembre e in questi due giorni il pensiero di sua figlia Asia Argento è sempre stato per lei. Per quella mamma con la quale ha avuto sì molti scontri, anche negli ultimi anni, ma per il quale ha provato costantemente un amore immenso, indescrivibile. E infatti, nelle ultime ore, ha voluto postare su Instagram uno scatto molto dolce che la vede tra le braccia di sua madre, intenta a baciarla. Lo scatto è stato affiancato da queste toccanti parole: “Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. – e ancora – Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare.”

Asia Argento, pioggia di commenti dopo la morte della mamma: “È vergognoso che…”

Il grande dolore di Asia Argento per sua madre ha scosso l’animo di molti che si sono riversati sotto il suo post per commentare e dedicarle un pensiero affettuoso e di sostegno. In tanti hanno manifestato il proprio dolore e c’è anche qualcuno che chiede a gran voce uno speciale dedicato alla Nicolodi. “Senza la mamma manca la radice che ci tiene saldi alla terra! Si sentono tutte le fragilità e le paure che sembravano assopite o sconosciute! Forza cara Asia!” ha scritto una utente. Qualcuno, addirittura, polemizza per la poca attenzione dedicatale e scrive: “Spero che la Tv Italiana le prepari un doveroso omaggio una volta che si si ripresa dalla morte di Maradona. Vivo a Parigi ed è stata più celebrata qui che in Italia. Vergognoso… un abbraccio”.

