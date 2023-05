Asia Argento rimprovera la sorella Fiore all’Isola/ “Non devi cedere alle provocazioni di Helena!”

Asia Argento rimprovera la sorella Fiore per le liti con Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023

Asia Argento è arrivata all’Isola dei Famosi 2023 nel corso della terza di diretta nelle vesti di ospite. La celebre attrice ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore Argento, nel cast dei concorrenti, e con lei ha avuto poi dopo la puntata un acceso confronto.

Asia ha infatti un po’ rimproverato la sorella maggiore a causa delle liti avute negli ultimi giorni con Helena Prestes. Tra le due naufraghe non c’è infatti né simpatia, né affinità, e questo ha sollevato una serie di polemiche, soprattutto quando Fiore ha accusato la modella brasiliana di non condividere il cibo che pesca col gruppo e di essere, dunque, da questo punto di vista egoista.

Asia Argento alla sorella Fiore: “Non cedere alle provocazioni di Helena!”

Se l’atteggiamento di Helena Prestes è per Asia Argento scorretto, l’attrice ha ritenuto che anche la sorella Fiore abbia sbagliato. Così l’ha apertamente affrontata in un confronto a due avuto dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2023. “Non devi cedere alle provocazioni di questa Helena, perché vai dalla parte del torto così. – ha esordito Asia – Lascia correre, che te ne frega? Lei fa bruttissima figura così, perché urla, fa, se rispondi poi fai la vittima. Devi respirare, lasciartela scivolare.” Fiore ha dato ragione alla sorella e si è detta disposta a seguire i suoi consigli nonostante la difficoltà di metterli in pratica, soprattutto a fronte della situazione di fame e stress a cui l’Isola sottopone i concorrenti.

