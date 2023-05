Asia Argento “Rinata grazie alla spiritualità”/ “Michele Martignoni è meraviglioso”

Asia Argento racconta a Verissimo la sua rinascita

“Ho toccato il fondo, ma la disperazione può essere un dono, perché ti costringe a rialzarti”. Ha fatto così Asia Argento, praticando il buddismo dopo la morte di sua madre Daria Nicolodi. “La spiritualità mi ha portato a smettere di bere da 23 mesi. Ho anche smesso di mangiare carne e pesce. Così è iniziata la mia rinascita”, spiega a Verissimo. Non usava più droghe, ma erano una sua dipendenza. “È una malattia, col tempo peggiora. Io avevo sostituito le droghe con l’alcol. Mia madre stessa era alcolista, quindi ad un certo punto ho capito che dovevo salvarmi. Dovevo farlo per me stessa in primis, poi per le persone che ho attorno”.

DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, GENITORI ASIA ARGENTO/ "Li ho perdonati perché..."

Quindi, Asia Argento è tornata dai gruppi degli alcolisti anonimi, che continua a frequentare. “A volte bevevo anche dal mattino. Alla fine il tuo corpo non ne può più e anche un bicchiere ti fa male. L’alcol è un depressivo, quindi più bevi e più stai male”. I suoi figli Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta hanno visto anche questo. “Loro erano coscienti del mio alcolismo, ora però vivono il mio recupero. Penso sia stata una lezione anche per loro. L’alcol è una droga, quindi non va preso sottogamba”.

ANNA CEROLI, SORELLA ASIA ARGENTO: COM'È MORTA?/ "Incidente? Dolore non passa mai"

Asia Argento, il rapporto con la sorella Fiore e il nuovo fidanzato

Asia Argento ha avuto problemi di alcol proprio come sua madre Daria Nicolodi. “L’alcol la portava ad essere violenta. Io dicevo che non sarei mai diventata come lei, ma se non capisci te stessa poi ripeti gli errori dei genitori”, racconta a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin parla anche del suo rapporto con la sorella Fiore, impegnata all’Isola dei Famosi, grazie a cui tra l’altro le ha fatto una sorpresa di recente. “Lei non voleva giocare con me perché era più grande, ma aveva pazienza con noi. Sono ammirata, ho passato una notte lì… Qua non ci rendiamo conto di quanto sia dura. Sono ancora deturpata dai mosquitos, ti massacrano. Veramente non mangiano, non è facile e non ci rendiamo conto. Dormire sulla sabbia… è tosta. Mia sorella ha dimostrato un enorme coraggio. La vediamo così fragile e dolce… Abbiamo un bel rapporto, ci confidiamo, abbiamo viaggiato insieme”.

ANTHONY BOURDAIN, EX ASIA ARGENTO: COM'È MORTO?/ "Suicidio? Mi sono incolpata ma..."

Infine, Asia Argento parla della relazione con Michele Martignoni, campione del mondo Mma: “Sono stata sola tanti anni, dopo una cosa del genere volevo capire chi ero e cosa volevo, trovare una persona giusta per me, da rendere felice e che mi rendesse felice. I miei figli sono dei giudici inclementi, sono tosti, ma hanno approvato. Poi lui è una persona meravigliosa. Lui è molto più maturo di me, ha una santa pazienza e mi sta aiutando molto a capire me stessa, ad arrivare ad un livello di serenità che pensavo di non poter raggiungere. Dopo tanti tormenti, ora ho bisogno di leggerezza e semplicità. Non tutto deve essere complicato”. Il nuovo fidanzato ha conosciuto anche suo padre Dario Argento: “È contento. Andiamo da lui a vedere l’Isola dei Famosi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA