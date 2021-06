Asia Argento rivelazioni choc/ Dalle violenze subite dalla madre a Rob Cohen: “Abusò di me”

Asia Argento torna protagonista a Verissimo con l’intervista che fece tanto scalpore, quella in cui accusò Rob Cohen di violenza e non solo. Dopo qualche mese, Silvia Toffanin in chiusura di stagione, ha deciso di lanciare le storie, una sorta di best of di questa edizione, e come poteva lasciare fuori una delle protagoniste del gossip e della cronaca di questi ultimi due anni. Asia Argento a Verissimo ha presentato il suo libro e parlato delle tante violenze subite a cominciare da quelle della madre Daria Nicolosi morta per un malore incurabile, almeno secondo i bene informati. La donna l’ha picchiata e maltrattata per anni cacciandola via di casa e usandole violenza fisica ma alla fine lei l’ha perdonata proprio sul letto di morte: “Rivelare questo segreto delle violenze ricevute da parte di mia madre spero possa servire agli altri per capire perché in alcuni momenti della mia vita ho reagito in modo aggressivo. Non so perché mia madre mi abbia fatto quelle cose quando ero piccola“.

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento e Morgan/ "Voglio farmi il c*lo per arrivare in alto"

Asia Argento ospite a Verissimo per la sua vecchia intervista in cui accusò Rob Cohen di violenza

Ma le vere rivelazioni choc hanno riguardato il regista Rob Cohen. Nella sua autobiografia intitolata ‘Anatomia di un cuore selvaggio’ , Asia Argento ha ripercorso alcuni momenti drammatici, gli stessi di cui ha parlato e parlerà oggi a Verissimo spiegato che proprio lui è reo di aver abusato di lei: “Era un predatore e come tutti i predatori ovviamente nega”. Poi racconta che tutto è successo durante le riprese del film ‘XXX’. Proprio in quel periodo, lontano dal set, il regista le avrebbe dato da bere il GHB che le avrebbe fatto perdere i sensi: “La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo“. Nella lunga intervista non può non parlare del suo ex marito e padre dei suoi figli rivelando che adesso i rapporti tra loro sono distesi.

LEGGI ANCHE:

Anna Ceroli, sorella Asia Argento/ Morta in un terribile incidente in motoAnthony Bourdain ex compagno Asia Argento/ Morto suicida: “un’icona", il documentario

© RIPRODUZIONE RISERVATA