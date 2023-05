Asia Argento sgrida la sorella Fiore in diretta all’Isola/ “Non puoi ritirarti, è da vigliacchi!”

Asia Argento telefona in diretta all’Isola dei Famosi 2023 e rimprovera la sorella Fiore

È stata una settimana difficile all’Isola dei Famosi 2023 per Fiore Argento. L’infortunio al piede le ha reso difficili e dolorosi molti movimenti basilari, portandola a valutare seriamente il ritiro dal programma. Fiore ne parla in diretta con Ilary Blasi e sembra pronta ad annunciare il suo abbandono al reality quando dalla regia Roberto Cenci le interrompe, annunciando che c’è una telefonata urgente.

Al telefono c’è Asia Argento, che ha alcune cose da riferire alla sorella maggiore Fiore. “Ho sentito tutto quello che hai detto, però devo dire che devi resistere sorella.” esordisce l’attrice. Poi continua: “Non è per un mignolo e per la fame che devi abbandonare i tuoi sogni, tu non puoi abbandonare, non te lo permetto. Non devi lasciare prima che finisce, io con piedi e dita rotte sono andata avanti, lo sai?”

Asia Argento sgrida la sorella Fiore: “Non puoi ritirarti per un mignolo rotto, è da vigliacchi!”

La voce di Asia Argento si fa più dura, al punto da arrivare a rimproverare la sorella maggiore: “La gente ti ama, vuole che continui, ha votato affinché tu rimanessi. Non si molla, non puoi mollare un sogno. I primi giorni sono terribili, non puoi mollare per un mignolo del piede, è da vigliacchi!” Fiore però appare ancora incerta sul da farsi: “Non riesco a fare niente, non posso camminare o farmi il bagno”. Queste le motivazioni che potrebbero portarla a lasciare l’Isola.

