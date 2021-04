Asia Argento/ Show all’Isola dei Famosi 2021 per Vera Gemma? In studio…

Asia Argento è pronta a sostenere l’amica Vera Gemma, concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021, in discussione sin dalla prima puntata. Il carattere forte, diretto e sincero di Vera Gemma continua a dividere i naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo essere finita più volte al televoto, Vera è riuscita a restare in gioco finendo nuovamente al televoto. Questa sera, infatti, è in nomination con Fariba Tehrani e, a strapparle un sorriso, non sarà il fidanzato Jeda con cui ha avuto modo di parlare più volte da quando è iniziato il reality, ma l’amica Asia Argento. L’attrice, con una storia pubblicata su Instagram, ha fatto sapere di essere in viaggio per Milano dove, questa sera, sarà in studio per sostenere l’amica e, forse, rispondere anche ai naufraghi che le stanno puntando il dito contro.

ASIA ARGENTO, LITE CON ROGER GARTH?

Asia Argento, nello studio dell’Isola dei Famosi 2021, si ritroverà di fronte Roger Garth, l’amico di Ubaldo Lanzo che, nelle scorse puntate del reality si è scagliato proprio contro Vera Gemma. Dopo le parole di Jeda che si è scagliato contro il cromatologo, questa sera, ci sarà un faccia a faccia tra la Argento e Rogert Garth? Entrambi senza peli sulla lingua potrebbero animare la puntata dell’Isola dei Famosi che, con la scorsa puntata, ha visto crollare gli ascolti. Da Milano, la Argento è pronta a sostenere l’amica Vera e ad infonderle coraggio e forza affinchè riesca a portare a termine l’avventura in Honduras. La presenza di Asia Argento nello studio dell’Isola ha già scatenato i fans di Vera Gemma, felici di poter contare sull’appoggio dell’amica Asia.

