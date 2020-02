ASIA ARGENTO SI RITIRA DA PECHINO EXPRESS/ Infortunio al ginocchio, “si è rotto”

“Asia dovrà lasciarvi e tornare in Italia”. Così Costantino Della Gherardesca ha annunciato l’uscita di scena dal reality show di Rai Due “Pechino Express” di Asia Argento, appartenente al duo delle “Figlie d’Arte” con Vera Gemma. “Mi sono rotta il ginocchio” ha rivelato la figlia del celebre regista horror Dario, che, in lacrime, ha confermato il proprio ritiro, fra le facce tristi delle altre coppie. Lunedì 9 dicembre, Asia Argento aveva partecipato a “Live – Non è la D’Urso”, palesando evidenti difficoltà nella camminata e risultando visibilmente claudicante agli occhi del pubblico. “Non posso spiegarvi, ve ne parlerò nelle prossime puntate” aveva dichiarato la D’Urso, motivando così l’ingresso in scena dell’attrice senza la consueta e immancabile passerella fra le sfere. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

ASIA ARGENTO SI RITIRA DA PECHINO EXPRESS? IL GINOCCHIO FA CRAC

Asia Argento si ritira da “Pechino Express”? La donna, in coppia con “Le figlie d’arte”, ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la seconda puntata del reality show di Rai Due, condotto da Costantino Della Gherardesca. Ricordiamo che la trasmissione è stata registrata negli scorsi mesi fra Thailandia, Cina e Corea del Sud, ma sta andando in onda soltanto in queste settimane in televisione. La figlia del regista horror Dario avrebbe lasciato l’adventure game dopo essersi sottoposta ad alcuni accertamenti ospedalieri in Asia (protrattisi per diverse ore, come testimoniato dalla preoccupazione di Vera), che avrebbero riscontrato un problema fisico non risolvibile in tempi brevi e, soprattutto, non compatibile con le continue sollecitazioni all’articolazione dettate dalla gara. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto, poiché non ancora mostrato in tv, però, secondo alcune indiscrezioni online, fra cui quella di “Dagospia”, pare che Asia Argento si sia ritirata definitivamente dalla competizione, lasciando sola la compagna d’avventura Vera Gemma, la quale si sarebbe aggregata alla coppia de “I Guaglioni” (o, altra versione, a uno dei due suoi componenti, più precisamente Gennaro Lillio). Ne ha parlato diffusamente lo scorso 11 dicembre 2019 anche il settimanale “Chi” e proprio nello stesso periodo Asia si è presentata nel salotto televisivo di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” visibilmente claudicante e già seduta sulle poltrone riservate a coloro che devono affrontare gli sferati, evitando dunque l’ingresso in scena a piedi.

