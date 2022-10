Asia Argento: “Sono sobria da un anno e mezzo”/ “Ero alcolista come Anthony Bourdain”

Asia Argento ha parlato del suo rapporto con l’alcool, da cui si è allontanata da diverso tempo. L’ha fatto a “Domenica In” nel pomeriggio di oggi, domenica 2 ottobre 2022, intervenendo ai microfoni di Mara Venier e dicendo: “Sono sobria quasi da un anno e mezzo. Si tratta della cosa più importante che ho fatto per me, perché io avevo un vero problema con l’alcool, una vera malattia. Quando uno beve, lo fa magari pensando che possa aiutarlo con la depressione, invece l’alcool stesso diventa un depressivo. Con il mio amore per Anthony Bourdain io sono ricaduta nell’alcool, da cui mi tenevo distante da due anni e mezzo”.

MICHELE MARTIGNONI, chi è il nuovo giovane fidanzato di Asia Argento/ "Sono felice"

ASIA ARGENTO: “SONO SOBRIA DA UN ANNO E MEZZO”

Nel prosieguo della chiacchierata con Mara Venier a “Domenica In”, Asia Argento ha sottolineato che con Bourdain al suo fianco era ricaduta nella trappola dell’alcool, in quanto “avevo dei malesseri nella mia vita che non avevo risolto, dei problemi profondi che poi ho risolto negli anni. Non ero serena. Anthony Bourdain mi ha aiutato molto in quel periodo. Ci sostenevamo, stavamo vicini l’uno all’altra. Ci siamo ritrovati, con i nostri difetti di carattere. Purtroppo, però, due alcolisti assieme affogano. Tante volte eravamo stati ubriachi entrambi”.

LEGGI ANCHE:

Anthony Bourdain, ex compagno Asia Argento: com'è morto? Il suicidio/ "Stava male"Asia Argento replica alle accuse su Anthony Bourdain/ Lo scatto su Instagram che…

© RIPRODUZIONE RISERVATA