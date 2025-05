Asia Argento torna nella nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Questa sera, giovedì 8 maggio 2025, debutta su Rai 3 la nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti che indaga l’universo femminile analizzandone le innumerevoli sfaccettature. Rispetto alle precedenti edizioni ci saranno alcuni cambiamenti nel cast; tra le editorialiste, per esempio, ritroveremo Alba Parietti e Rosita Celentano con l’elemento di novità che risponde al nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan.

Anthony Bourdain, chi è l'ex compagno di Asia Argento? Morto nel 2018/ "Hanno dato a me tutta la colpa"

Tuttavia la stessa Asia Argento non dirà addio al programma, anzi, le verrà affidata una nuova rubrica dedicata al cinema e intitolata Doppia identità. E, proprio in attesa della prima puntata in onda questa sera, l’attrice ha voluto condividere alcune riflessioni con un post su Instagram, svelando anche alcune anticipazioni dei temi che tratterà in studio.

Asia Argento commossa a Domenica In/ “Mia figlia Anna Lou è sempre stata speciale”

Asia Argento: “Ho pagato le conseguenze della mia libertà“

“Io sono il prototipo, le altre un prodotto di serie“: inizia così il post Instagram di Asia Argento, che annuncia il suo ritorno a Donne sull’orlo di una crisi di nervi al fianco di Piero Chiambretti. Nel programma parlerà anche “dell’essere donne incontenibili, fuori misura, fuori norma. E sì, affronteremo anche quella scena ormai mitica, demenziale, proibita, un vero tabù: il mio bacio al Rottweiler nel film Go Go Tales del 2007 di Abel Ferrara. Un momento che ancora oggi divide, scandalizza, fa discutere i borghesi, i conformisti“.

Genitori Asia Argento, chi sono Dario e Daria Nicolodi/ "Mamma mi picchiava per sfogarsi, mentre papà..."

Ricordando la scena cinematografica in Go Go Tales che tanto scandalo suscitò, l’attrice aggiunge: “Non so perché ma ho sempre sentito che fosse la mia missione quella di épater la bourgeoisie. Le conseguenze della mia libertà le ho sicuramente pagate, ma almeno posso dire di essere stata sempre me stessa, autentica, libera. E che ne è valsa la pena“. L’appuntamento per vederla nuovamente tra le protagoniste in televisione è per questa sera, in prima serata su Rai 3, a partire dalle ore 21.20.