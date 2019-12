Asia Argento zoppica, cos’è successo?/ Niente ingresso con Luxuria a Non è la D’Urso

Ingresso insolito quello di Vladimir Luxuria e Asia Argento nello studio di Live non è la D’Urso in quanto totalmente assente. Barbara D’Urso, infatti, non le ha annunciate come sempre fa con i suoi ospiti per farle poi accomodare al centro dello studio sul noto salotto. Asia e Vladimir erano infatti già accomodate e la cosa è stata subito sottolineata dalla conduttrice. “Vi chiederete perché non ho fatto fare loro l’ingresso trionfale in studio… diciamo che lo spiegheremo nelle prossime volte!” taglia corto la D’Urso, non motivando dunque questa mancanza che viene però resa chiara dalla Argento che, alzandosi, zoppica e palesa di avere qualche problema alla gamba.

Asia Argento smentisce il flirt con Andrea Preti, poi bacia la D’Urso e…

La conduttrice passa subito oltre, chiedendo alla Argento se sia fidanzata come il gossip dice (da tempo si parla di flirt con Andrea Preti). Lei però smentisce: “Non ho tempo per queste perdite di tempo. Sono single da molti anni, profondamente.” E non manca un gesto di solidarietà tra donne: Asia, Barbara e Vladimir si baciano sulle labbra a vicenda.

