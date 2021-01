Asia Busciantella de Il Collegio 4 in ospedale/ “Non so per quanto dovrò starci”

Asia Busciantella, grande protagonista de Il collegio 4, attraverso i suoi profili social, ha comunicato ai fans di trovarsi in ospedale. La 17enne, seguitissima sui social, in particolare su Tik Tok e Instagram, ha datto sapere di essere stata ricoverata la scorsa notte senza, tuttavia, svelare i motivi del ricovero. Diventata molto popolare dopo la partecipazione alla quarta edizione del docu-reality di Raidue, Asia ha così raccontato il momento particolare che sta affrontando. “Sono stata ricoverata. Non so per quanto ma vi tengo aggiornati. Tranquilli per me. Mi state riempiendo di messaggi. State tranquilli. Grazie per tutti“, ha fatto sapere la giovane influecer attraverso un primo video. Tantissimi i messaggi ricevuti da Asia che ha così condiviso un ulteriore video rassicurando i suoi fans.

ASIA BUSCIANTELLA, MESSAGGIO AI FAN DALL’OSPEDALE

Cos’è successo ad Asia Busciantella? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fans della 17enne, preoccupati per le sue condizioni. Direttamente dall’ospedale, l’ex collegiale, ha pubblicato un altro video. “Stanotte mi hanno ricoverato in ospedale. Non so quanto dovrò stare qua. Mi hanno messo l’ago per le flebo e mi hanno fatto il secondo tampone. Vi aggiorno più tardi”, ha aggiunto. La 17enne tornerà presto a casa? Nel frattempo, i fans continuano a seguirla con affetto sui social e fanno il tifo per lei affinchè si rimetta il prima possibile e torni al suo mondo in perfetta forma. “Appena starò meglio vi racconterò che cosa ho”, ha poi concluso Asia.





