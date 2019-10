Asia Busciantella Ricci/ Chi è l’allieva “strafottente” (Il Collegio 4)

La scorsa settimana è iniziata la quarta stagione de Il Collegio, con protagonisti una serie di giovani alle prese con la scuola degli anni ’80. Nel cast, anche Asia Busciantella Ricci, chi è la “strafottente” del gruppo? La giovane sta partecipando al docureality in onda sulla seconda rete di Casa Rai, commentato dalla voce di Simona Ventura. La 15enne sembra già prontissima a dare del filo da torcere ai professori, mostrandosi subito con la risposta pronta. Asia vive a Trevi in provincia di Perugia, e si presentata sin da subito con un grande sorriso e un animo solare e pieno di nuovi proposti. “Dovrei contare fino a dieci prima di rispondere male, ma chi ce la fa?”, è questo il biglietto da visita di Asia Busciantella Ricci durante il video di presentazione che l’ha vista protagonista (e che troverete al termine della nostra scheda). “Io ho un carattere tosto, sono tanto testarda e orgogliosa, difficilmente mi faccio mettere i piedi in testa, anche da mamma e da papà”, spiega ancora Asia.

Asia Busciantella Ricci, chi è l’allieva strafottente de Il Collegio?

Anche la madre di Asia Busciantella Ricci ha affermato che la figlia ci tiene sempre a dire il suo punto di vista: “Lei deve dire sempre la sua. Quando vado a parlare con i professori mi dicono sempre: ‘Asia va bene, ma deve stare zitta’”. Asia, il cui il bell’accento umbro la rende particolarmente identificabile, non è molto amata dalle sue compagne di classe della nuova scuola. Ma per quale motivo si è dovuta trasferire? Semplicemente perché nel precedente istituto aveva tutti i professori in opposizione. Anche durante Il Collegio, pare non avere perso l’abitudine di rispondere male agli insegnanti. “Se qualcosa non mi sta bene, rispondo. Se c’è qualche problema, metto i pattini e sto meglio. Mi sembra di volare, sembra di essere in un altro mondo”. E poi Asia ha concluso: “Non sono una che si tiene le cose dentro, mi ci vedo tra quelli che in classe rispondono ai professori a Il Collegio. Se non rispondo bene a casa, figuriamoci là”. Asia Busciantella Ricci ama follemente il pattinaggio che pratica da quando aveva 4 anni.





