Asia Busciantella Ricci/ È la prossima ad essere espulsa? (Il Collegio 4)

Da allieva a prof: Asia Busciantella Ricci ha vissuto una parziale trasformazione nella puntata de Il Collegio 4 della settimana scorsa. Il professor Raina ha chiesto infatti a lei e Martina Brondin di tenere una lezione per i ragazzi sul significato della bandiera Italia. La situazione però è degenerata abbastanza in fretta, anche se non per volere di Asia. La ragazza è stata interrotta fin dai primi istanti da Vincenzo Crispino, per poi ricevere penne e pennarelli addosso, lanciati da Gabriele Maggio. Una prova di pazienza che la Busciantella ha superato in modo impeccabile, ma che ha spinto Martina Brondin a reagire in modo eclatante contro Mario Tricca, arrivando a strappargli i quaderni. Clicca qui per guardare il video di Asia Busciantella Ricci e Martina Brondin. Asia è riuscita a sorridere invece tutto il tempo ed ha evitato una possibile punizione, intervenendo anche per calmare l’amica. Un bel cambio di rotta se consideriamo quanto avvenuto in precedenza: quando il Preside ha deciso di dividere maschi e femmine, Asia è stata fra le prime a contestare l’obbligo di seguire la lezione di Aerobica: “Già me la sono messa un po’ di volte e ho lasciato la dignità sul cess*”, ha detto riguardo alla divisa da indossare. Clicca qui per guardare il video di Asia Busciantella. Purtroppo la puntata non è finita nel migliore dei modi per lei, visto che Claudia Dorelfi è stata espulsa dalla scuola. Una decisione che ha preso la sua stessa amica del cuore e che ha spaccato a metà la classe. Per Asia è stato un momento terribile, soprattutto considerando che pochi minuti prima si era dimostrata felice di rivedere Claudia al ritorno dalla gita.

Asia Busciantella Ricci, Il Collegio: al centro dell’attenzione per…

Asia Busciantella Ricci ancora al centro dell’attenzione dei fan de Il Collegio 4. Dopo un inizio incerto, la studentessa raccoglie ancora migliaia di followers grazie al proprio profilo Instagram, dove ha raggiunto quota 324 mila. Merito di quanto sta mostrando nelle ultime puntate del reality e di quella personalità stravagante che la rende unica. “Sono consapevole di avere un carattere strano, di non essere la persona più aperta di questo modo. Che se m’inca**o me la prendo con tutti, che spesso mi isolo, spesso entro nel mio mondo e non faccio entrare più nessuno”, scrive in un lungo post. “Ci sono persone che ti comprendono e capiscono e non avrei mai immaginato così tanto affetto da voi”, conclude rivolgendosi a tutti gli ammiratori. Clicca qui per leggere il post di Asia Busciantella. Di sicuro uno dei docenti è entrato nel cuore di Asia: il prof Carnevale. Su di lui che speso molte e belle parole in una Storia, in seguito ad una domanda di uno dei suoi fan. “Una persona veramente speciale, l’unico con cui non ho mai avuto ‘conflitti’ perchè ci ha capito fin da subito, solo guardando i nostri occhi. Capiva cosa stava succedendo e ci ha sempre dato una mano. Infatti da come si è potuto vedere, noi ragazze eravamo molto concentrate e affascinate nel guardarlo”.

Asia e Martina docenti per un giorno

Quando ti torna in mente…

Un carattere strano





