Asia Busciantella Ricci/ “Strafottente” in lacrime: espulsione in vista? (Il Collegio 4)

Asia Busciantella Ricci ha ancora molto da recuperare ne Il Collegio 4. Fin dalla seconda settimana di reality, la studentessa si è dimostrata ostile di fronte ad uno degli imperativi dei professori: rimanere zitta e lasciare che gli adulti finiscano di parlare, prima di pronunciare parola. Sembra che la tirata d’orecchi del professor Raina, che alla fine ha deciso di non interrogarla sul ciclo dell’acqua, come promesso, non abbia fatto alcun effetto. A pochi minuti dall’inizio della scorsa puntata, Asia finisce fuori dall’aula per aver fatto dei commenti fuori luogo durante la lezione del professor Maggi. Senza considerare che la ragazza non ha preso per buono il primo avvertimento del docente,

continuando a rispondere anche dopo la sua richiesta. All’esterno della struttura, Asia ha però trovato un alleato a cui appoggiarsi: Vincenzo Crispino. Anche lui, poco prima, era stato invitato ad uscire dopo aver commentato in malo modo un intervento di Maggy Gioia. Entrambi sono finiti quindi dal Preside, che dopo aver ascoltato le loro inutili giustificazioni, ha deciso di assegnare una punizione esemplare: pelare le patate e le altre verdure per il minestrone della cena, senza aprire bocca. Un vero scoglio per la Busciantella, che fra qualche risatina in risposta al Sorvegliante, è riuscita a portare a termine il compito.

ASIA BUSCIANTELLA RICCI IN LACRIME NE “IL COLLEGIO 4”

Asia Busciantella Ricci ci riserverà di sicuro ancora delle sorprese ne Il Collegio 4. La “Strafottente” per adesso ha conquistato i social, riuscendo ad attirare migliaia e migliaia di ammiratori, ma è poco attiva sul proprio profilo Instagram. Dopo aver inventato il suo personale #teamBush, per tutti coloro che vogliono sostenerla, la ragazza compare in alcuni scatti. “Guardami in faccia, i miei occhi parlano”, scrive in un post, annunciando che avrebbe chiamato cinque fan che più di altri avrebbero commentato con una emoji in particolare. “La cognata di Barbie”, risponde subito con ironia Mario Tricca. Clicca qui per guardare la foto di Asia Busciantella Ricci. Purtroppo in base all’andamento scolastico di Asia dobbiamo aspettarci il peggio per lei. Senza considerare che l’amica Claudia Dorelfi rischia di lasciare l’istituto a causa dell’ultima infrazione alle regole. Asia è crollata in un pianto senza fine nell’apprendere che l’allieva fosse scomparsa in seguito al colloquio con il Preside e alla fine è riuscita a riprendersi solo in parte, quando gli amici le hanno rivelato che Claudia in realtà è stata messa solo in isolamento. Almeno per adesso. Nel promo di questa settimana però troviamo Asia di nuovo in lacrime sul proprio letto: sarà per via dell’arrivo dei genitori della Dorelfi e della possibilità che l’amica vada a casa?

