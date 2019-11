Asia Busciantella Ricci/ Supererà questo momento difficile? (Il Collegio 4)

Alla quarta puntata de Il Collegio 4 Asia Busciantella Ricci arriva molto provata dagli avvenimenti che hanno coinvolto un’altra alunna, Claudia. La ragazza ha insultato pesantemente la sorvegliante e i suoi genitori sono stati convocati facendo pensare a molti ragazzi che Claudia rischiasse l’espulsione. Asia ha preso particolarmente male la notizia, visto che Claudia era la persona con cui si confidava di più nella scuola. All’inizio della puntata era in lacrime. Alla fine il Preside ha deciso di far scrivere a Claudia una lettera di scuse come testimonianza della sua capacità di rimanere nel collegio. Quando il Preside convoca gli alunni nel cortile del collegio Asia è spaventata e teme che sia per dare la notizia dell’uscita di Claudia ma in fondo spera che da quella scalinata arrivi la sua amica ancora in divisa e pronta a riprendere con il suo percorso. Claudia legge la lettera davanti a tutta la classe, il preside decide di concederle ancora un’altra possibilità e Asia Busciantella Ricci e gli altri compagni la abbracciano contenti di questo successo. Asia è contentissima della notizia. Nel frattempo arriva la nuova supplente del Prof. Maggi che lascia i ragazzi del Collegio a bocca aperta. Asia e le altre ragazze sono un po’ gelose di come la professoressa Pino abbia rubato l’attenzione dei ragazzi e secondo lei si sente un po’ come la madonna scesa in terra.

La lezione di geometria è tutta un’altra cosa. Sono tutti molto annoiati e Asia Busciantella Ricci viene ripresa dall’insegnante perché era distratta. La lezione viene interrotta dalla lite tra Alex e Andrea. La vita di collegio prosegue con la lezione del Prof. Raina. Durante la puntata tra George e Asia nasce del tenero. Il giorno dopo Asia e tutti gli altri sono svegliati presto per la giornata dello studente, vanno a fare una gita al parco faunistico. Al rientro dalla giornata il ragazzo di Asia, George, critica Chiara dicendo che non le importa veramente di Andrea che in quel momento era con i prof per essere interrogato. Per festeggiare la giornata si gioca poi a scarabeo e poi gli studenti cantano “Imagine” e fanno cartelloni sulla pace. Alex e Andrea vengono espulsi subito dopo nel cortile. Nella classe scoppia la tensione e vogliono andare dal preside a lamentarsi della situazione. Roberta e George, i due rappresentanti di classe, si rifiutano di andare davanti al preside perché non c’è un’idea vera e propria. Alla fine entrano Mariana e Chiara e il preside concede l’assemblea. Dopo Asia si ritrova a lezione di letteratura a parlare di femminismo ma lei dice che non vorrebbe essere un uomo. Arriva nella scuola un ispettore che controllerà studenti e professori. Asia viene convocata e le fanno domande sul prof. Raina.

Asia Busciantella Ricci, Il Collegio 4: un’alunna costante e tenace

Asia Busciantella Ricci è un’alunna molto costante e tenace. Nelle altre puntate de Il Collegio 4 è stata l’alunna più strafottente. In questa puntata però ha mostrato un lato di sé molto diverso. Dalla tristezza per il rischio di eliminazione di Chiara alla gioia quando ha saputo che la sua amica era salva. Nel corso della puntata Asia si avvicina a George vedremo dunque se ci sarà qualche evoluzione tra i due nel corso delle nuove puntate di questa seguitissima trasmissione. Clicca qui per il video della sua backstory



