Se alle Olimpiadi di Parigi abbiamo avuto modo di innamorarci della classe e della splendida dedizione al lavoro di Alice D’Amato, non c’è stata invece l’occasione di vedere all’opera Asia D’Amato, la gemella, che ha avuto un brutto infortunio e non è riuscita a partecipare ai Giochi Olimpici. Dunque, se qualcosa in più conosciamo in merito ad Alice, cosa sappiamo invece di Asia D’Amato? Le due gemelle, molto unite, hanno cominciato a fare ginnastica artistica da quando erano piccoline: hanno iniziato a dedicarsi a questo sport a soli 7 anni, per poi trasferirsi, a 12 anni, a Brescia, per allenarsi con grandi campioni e specializzarsi in questa disciplina.

I primi risultati sono arrivati infatti molto presto. Asia D’Amato e la gemella Alice hanno cominciato a gareggiare ad alti livelli, salendo mano a mano, fino ad arrivare in Serie A e a prendere parte a competizioni come gli Europei e i Mondiali. Asia D’Amato, nello specifico, nel 2019 ha vinto un bronzo ai Mondiali di Stoccarda nella gara a squadre mentre due anni più tardi, a Kitakyushu, ha ottenuto un argento al volteggio. Agli Europei di Monaco nel 2022 ha vinto due ori, con la squadra e uno individuale, oltre a un argento al volteggio, mentre a Rimini 2024 ha vinto un altro oro. Due, invece, gli argenti ad Antalya.

Asia D’Amato, chi è: gli infortuni e l’esclusione dalle Olimpiadi

Nel 2023 Asia D’Amato ha riportato, durante la finale al volteggio della Coppa del Mondo individuale al Cairo, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Si è trovata costretta a saltare così il Mondiale e non soltanto. Appena rientrata, nel 2024, ha riportato infatti un nuovo infortunio: per la terza volta in un anno e nove mesi, si è rotta il legamento crociato già operato, rimanendo fuori dai Giochi Olimpici. Una delusione immensa per la giovane atleta di Genova, che ha però gioito per le medaglie della sorella alla quale è legatissima.