Asia De Figlio, chi è la ballerina di Amici: la sfida con l’ansia

Per la concorrente di Amici 24 è tempo di vivere una nuova avventura nel celebre programma condotto da Maria De Filippi, Asia De Figlio torna a esibirsi nel format di Canale Cinque. La ballerina ha già raccolto una serie di esperienze in carriera, tra cui l’avventura a Effetto Domino, lavorando a stretto contatto anche con Fabrizio Prolli e Luca Tommassini. Nel corso della sua giovane vita, Asia De Figlio ha ammesso anche di aver fatto i conti con l’ansia, affrontata e divenuta compagna di vita, fino al momento in cui la ragazza ha trovato la via per combatterla.

Riguardo alla sua passione per il mondo del ballo, Asia De Figlio, ha raccontato di aver: “Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante” le parole della concorrente di Amici 24.

Asia De Figlio e la sua carriera nel ballo: i social applaudono la ballerina

Per Asia De Figlio l’avventura ad Amici 24 è iniziata nel migliore dei modi, con tanti applausi e consensi ricevuti sui social. La giovane vanta un profilo Instagram da oltre 8 mila follower, dove spesso e volentieri i fan la inondano di complimenti e applausi: “Bellissima e bravissima, darai tante soddisfazioni da qui in avanti”, “Talento puro, farai faville ad Amici” si legge tra i commenti che hanno invaso il profilo social della ballerina del talent di Canale Cinque.

Riguardo alla situazione sentimentale di Asia De Figlio non si hanno particolari indicazioni, con la ragazza e concorrente di Amici 24 che preferisce tenere al privato la sua vita sentimentale. Sui social la ballerina e danzatrice posta solitamente contenuti riguardanti la sua professione, non è dato sapersi se ci sia anche un fidanzato al suo fianco o se la ragazza sia single.