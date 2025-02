Nella puntata di Amici 24 andata in onda domenica, 2 febbraio, ci sono stati molti cambiamenti. Prima di tutto, Anna Pettinelli ha deciso di mandare Nicolò al Serale, convertendolo ufficialmente nel primo allievo della Classe ad ottenere l’ambita maglia d’oro. Poi, dopo l’infortunio di Alessio di Ponzio, Emanuel Lo ha accolto un nuovo allievo: Francesco Fasano, ballerino di danza classica. Infine, Giorgia ha perso la sua sfida contro Asia De Figlio, che è entrata a far parte ufficialmente della Scuola come allieva di Emanuel Lo. Ma, chi è esattamente la nuova ballerina del talent show?

Chi è Francesco, nuovo allievo di Emanuel Lo ad Amici 24? Ballerino hip-hop/ Professori pazzi di lui!

Asia De Figlio ha solo 17 anni e vive a Roma con i genitori. Come raccontato a Maria De Filippi durante la puntata, è al quarto anno delle superiori e, al momento, non sa ancora come riuscirà a gestire gli impegni scolastici durante la sua permanenza nel programma. Asia è una ballerina di hip hop e, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di lavorare con grandi volti del mondo della danza. Nel 2022 ha fatto parte del Kenga Mgike e del Rome Dance Meeting Pearl Whirl. Lo scorso anno, ha partecipato ad “Effetto Domino”, oltre ad aver collaborato con noti coreografi come Fabrizio Prolli e Luca Tommasini.

Chi è Asia De Figlio, nuova allieva di Amici 24? Single o fidanzata?/ La ballerina vince contro Giorgia

Asia De Figlio è la nuova ballerina di Amici 24: ecco chi è l’allieva di Emanuel Lo

Asia De Figlio è presente su Instagram, dove ha un profilo che vanta circa 7500 followers. Per ora, non si hanno molte informazioni sulla vita privata della ballerina, fatta eccezione per il fatto che vive a Roma con i genitori. Non è chiaro neanche se sia impegnata sentimentalmente o meno. Con il suo ingresso ad Amici, però, si scoprirà sicuramente di più della vita della 17enne. All’interno della Scuola, Asia avrà modo di raccontarsi e raccontare un po’ più di sé e del suo amore per la danza. “Da quando ho cinque anni ho un sogno, quello di fare la ballerina e farò di tutto per continuare a danzare perché per me è troppo importante”, ha spiegato.

Amici 2024, TrigNo fa impazzire Ornella Vanoni: "Qualcosa di eccezionale"/ Web in delirio per il cantante

L’ingresso di nuovi allievi come Asia e Francesco a ridosso del Serale ha scatenato non poche polemiche tra gli spettatori del talent show. Secondo alcuni utenti, sarebbe ingiusto che uno di loro accedesse alla fase successiva del programma senza aver trascorso i quattro mesi di Scuola, come ha fatto la maggior parte della Classe. Ad ogni modo, questa non è sicuramente la prima volta che avviene una cosa del genere. Basti pensare che, 7 anni fa, Irama entrò nella Scuola a fine gennaio, finendo per vincere il programma. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà il destino dei nuovi ballerini di Amici 24.