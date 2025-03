Asia Del Figlio eliminata da Amici 24 di Maria De Filippi: sul web scoppia la polemica: “Non lo meritava”

Asia Del Figlio è stata la prima eliminata al Serale di Amici 24 di Maria De Filippi tuttavia l’eliminazione della ballerina di Emmanuel Lo ha scatenato una bufera sui social. La giovane, partita come favorita, è entrata in sfida dopo che la sua squadra ha perso la manche contro il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Alla fine, salvo Francesco, al ballottaggio sono finiti Asia e Luk3 ed alla fine a trionfare è stato quest’ultimo. E dunque Asia l’eliminata del Serale di Amici della prima puntata ma i social non hanno affatto gradito tale decisione.

Scendendo nel dettaglio, infatti, su X si legge: “Sta roba è senza senso, 3 su 4 si sono esibiti, Asia a rischio eliminazione per ‘colpa’ della squadra che perde…e lei nemmeno si è praticamente esibita durante il serale. Inoltre le fai ballare La Noia?!?” Volevano proprio farla fuori!!!””Poverina Asia, ma che coreografia le hanno dato!” “Asia palesemente eliminata perché è minorenne e non possono farla vedere dopo la mezzanotte.” “Praticamente Asia deve uscire per forza visto che è minorenne e non può apparire in tv dopo mezzanotte.”

Amici 24 di Maria De Filippi, Asia eliminata salvo Luk3 ma sui social scoppia la polemica

Insomma, secondo il popolo del web Asia non meritava di essere eliminata dal Serale di Amici 24 di Maria De Filippi così presto e soprattutto non contro Luk3. Infatti, sempre su X si legge: “Asia la prima eliminata di stagione e Luk3 salvo? Io scioccata” “Asia sacrificata per Luk3 non si può vedere” “Ci siamo tenuti Luk3 per eliminare Asia” “Doveva uscire Luk3” E contro il giovane cantante i tweet contro sono tantissimi soprattutto per il suo uso dell’autotune: “Luk3 ancora dentro? Distrugge le canzoni con l’autotune.” Asia tuttavia esce a testa alta con i complimenti degli altri insegnanti, della giuria soprattutto di Elena D’Amario e persino della stessa Maria De Filippi che la promuovere chiedendole di voler entrare nel cast di ballerini professionisti.