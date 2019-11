Asia Gianese e Paolo Sforza, chi sono?/ Le loro “bravate” finiscono a Pomeriggio 5!

Si torna a parlare di ricchi cafoni nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Per farlo, Barbara D’Urso si avvale della presenza di alcuni ospiti che per le loro ostentazioni sono anche finiti nei guai. Una di questi è Asia Gianese, influencer che ha fatto molto discutere per una essere passata in auto appena sotto il sagrato del Duomo di Milano in modo da poter poi postare i filmati della bravata sui social. Il tutto è stato poi segnalato ai carabinieri che hanno poi effettuato un controllo trovando a bordo proprio Asia Gianese di 21 anni, e alla guida un 49enne. Dietro c’erano due ragazzi. Proprio il conducente è stato poi denunciato per esercizio abusivo della professione di taxista. Oggi l’autrice di questa bravata, che ha poi postato su Instagram, sarà ospite di Barbara D’Urso e ne svelerà i dettagli.

Asia Gianese e Paolo Sforza ospiti a Pomeriggio 5

Asia Gianese non sarà l’unica ospite del talk di oggi di Pomeriggio 5. La D’Urso infatti ospita anche Paolo Sforza, finito nel mirino dei media per essere entrato con l’auto nella Reggia di Caserta ed essersi poi tuffato nella sua nota fontana. L’uomo, già conosciuto per bravate di questo tipo (qualche tempo fa si è tuffato nella fontata di Trevi con tanhto di costume da senatore romano), ha prima eluso i controlli di sicurezza della Reggia di Caserta, che dal 1997 è patrimonio dell’Unesco, poi ha parcheggiato lungo i viali vanvitelliani. È a questo punto che si è spogliato e tuffato all’interno della vasca di Venere e Adone. Infine ha filmato tutto, per mostrarlo poi attraverso i suoi canali social.

