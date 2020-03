Asia Gianese “Estranei mi pagano tutto, anche le tette”/ La D’Urso: “Ma sei pazza?”

Parole shock quelle di Asia Gianese, che nello studio di Pomeriggio 5 scatenano un’accesa polemica. L’influencer, nota per la bravata fatta in auto al Duomo di Milano, in una recente ospitata a Live non è la D’Urso ha ammesso di farsi pagare tutto, anche “le tette”. Una dichiarazione che Karina Cascella tiene a sottolineare oggi in studio per capirne di più. “Cosa vuol dire che ti pagano tutto? Chi ti paga?” chiede l’opinionista, e la Gianese allora replica “Chi mi paga tutto? Dei signori che si offrono di pagarmi tutto senza niente in cambio. Mi scrivono per regalarmi le cose, ho le chat, posso farvi vedere!” Le parole della ragazza lasciano basite sia la Cascella ma anche la D’Urso. “Ritira subito quello che hai detto, ci sono delle ragazzine che ti guardano!” sbotta Karina.

Asia Gianese, confessioni shock a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso sbotta!

Asia Gianese a Pomeriggio 5 però mette altra benzina sul fuoco: “Ma anche i miei genitori lo sanno: è pieno di gente che su Instagram si offre di regalarmi delle cose”. Karina Cascella è ancora più sorpresa dalle sue dichiarazioni: “I tuoi genitori sanno che ci sono dei signori che ti pagano delle cose? Io sono basita!” A questo punto interviene anche Barbara D’Urso: “Io sono scioccata! Ma allora chi ti ha pagato le tette?” e la Gianese continua “Io non lo conoscevo lui, diciamo che è un amico.. lo zio di una mia amica che fa il chirurgo.” Ma la discussione non si allenta e anzi la Cascella le chiede di smentire il messaggio che sta mandando a casa a ragazze giovani come lei o anche più piccole. (Clicca qui per il video dello scontro)

