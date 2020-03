Asia Gianese pubblica chat con Francesco Sarcina/ “Mi dai il numero?” Clizia commenta

Grazia Sepe, a quanto pare, non sarebbe stata la sola (presunta) amante di Francesco Sarcina. Proprio mentre ieri l’ex moglie del cantante de Le Vibrazioni si scontrava con la giovane a Live Non è la d’Urso, un’altra ragazza, la nota influencer Asia Gianese, pubblicava le chat che sarebbero intercorse proprio su Instagram tra lei e Sarcina. In più occasioni l’ex gieffina Clizia Incorvaia aveva dichiarato di aver scoperto in passato diverse conversazioni compromettenti tra l’ex marito e altre giovani donne e adesso la testimonianza della Gianese sembra confermarlo. “Una delle tante, mi sa che la moglie ha ragione”, è stato il commento di Asia via social prima di postare come “prova” una serie di chat con le conversazioni avute con il cantante. Dai messaggi non emergerebbe nulla di sconvolgente ma innegabilmente si intravede un tentativo di approccio da parte di Francesco Sarcina. Ad attrarre la sua attenzione sarebbe stato il tag dell’influencer in alcune sue Stories in cui documentava la presenza di Sarcina in un locale. Lui, a quel punto, avrebbe risposto chiedendo subito la sua età e chiamandola con l’appellativo “bimba”. Dopo aver appreso i suoi anni, 21, Sarcina si sarebbe mostrato deluso: “Io il doppio! Mi sa che sono troppo grande… che palle!”.

ASIA GIANESE PUBBLICA CHAT PRIVATE CON FRANCESCO SARCINA

La conversazione via chat tra Asia Gianese e Francesco Sarcina sarebbe andata avanti. L’influencer lo avrebbe rassicurato sulla differenza di età e stando ai suoi messaggi pare abbia tentato di capire quali fossero le sue reali intenzioni. Molto presto lo ha compreso, ovvero dopo aver replicato al cantante: “No ma va! Non è così tanto[…] L’importante non è l’età ma non sembrarlo”. A quel punto Sarcina avrebbe sferrato il colpo da conquistatore: “Quindi è un invito? Dammi il numero”. La Gianese, alla luce anche di quanto accaduto in Tv durante il confronto tra Clizia Incorvaia e Grazia ha commentato: “Ragazzi, questo è uno dei tanti signori ovvero mariti che tampinano ogni giorno su Instagram”. A questo punto è intervenuta anche la Incorvaia che, dove aver visionato le chat tra l’ex e la giovane ha commentato, sempre via social: “Non ho parole, dopo ciò voglio solo pensare all’amore che ho trovato in un uomo sincero e puro”, con un riferimento a Paolo Ciavarro che presto – superata l’emergenza Coronavirus – potrà riabbracciare. Il cantante deciderà di replicare al duplice attacco?



