Asia/ La band celebra i 40 anni con “The Reunion Albums: 2007-2012”

La rock band britannica degli Asia festeggia i quarant’anni dalla formazione con ”The Reunion Albums: 2007-2012”. Nacquero nel 1981 come supergruppo, ovvero come progetto comune di musicisti già celebri per aver suonato in grandi complessi, e ad oggi hanno alle spalle sessanta album pubblicati, di cui tredici in studio, trentaquattro live e tredici raccolte.

L’11 giugno 2021 è uscito quello che si presenta come una ulteriore raccolta che, come suggerisce il titolo, è composta dai dischi registrati in studio e pubblicati dopo il quartetto originale (composto da Geoff Downes, Steve Howe, Carl Palmer e John Wetton) che si erano incontrati già nel 2006 per celebrare il venticinquesimo anniversario della band. Di loro rimangono Geoff e Carl, quando John ci ha lasciato nel 2017 è stato sostituito dal bassista e chitarrista Billy Sherwood degli Yes, mentre dal 2019 alla voce c’è Ron Thal.

La nuova raccolta degli Asia

A seguito dell’incontro avvenuto nel 2006, furono pubblicati i progetti discografici ”Phoenix” nel 2008, ”Omega” nel 2010 e ”XXX” nel 2012, per poi rilasciare il doppio album live ”Fantasia, Live in Tokio” nel 2007. Quell’anno gli Asia lanciarono un tour mondiale che li fece esibire in Giappone, in Sudamerica, negli Stati Uniti ed in Europa e che fu interrotto a causa di problemi di salute di John Wetton. Quest’ultimo aveva espresso il legame con il gruppo con queste parole: ”Ci sentiamo tutti molto a nostro agio come persone e il suono riflettere la maturità collettiva di queste quattro persone che non erano solo desiderose di esplorare, ma che erano anche abbastanza rilassati da godersi la forza del materiale”. La nuova raccolta degli Asia (The Reunion Albums: 2007-2012) presenta la confezione disegnata dall’illustratore Roger Dean, che ha lavorato a numerose copertine del supergruppo sino al 2001, e che in questo caso ne ha creato una inedita basata sul design dello spettacolo dal vivo Fantasia.

