C’è grande interesse e attenzione da parte del pubblico di Matrimonio a prima vista 2024 sulla coppia formata da Asia Marchesi e Anthony Giavarini. I due novelli sposi hanno cominciato col piede giusto la loro avventura sentimentale su Real Time e nella seconda puntata li vedremo affinare il loro feeling durante la luna di miele. Tra l’impiegata e il suo nuovo compagno, il feeling sembra scattare fin da subito ed entrambi danno la sensazione di volersi conoscere meglio e approfondire i lati che li accomunano.

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, Matrimonio a prima vista 2024/ Colpo di scena? Passo indietro e poi...

Sia Asia sia Anthony hanno le idee chiare sul tipo di rapporto da costruire: tutti e due sognano una famiglia e sono tanti i progetti che potrebbero fare gola ad entrambi. Nella prima puntata tutto procede per il meglio, l’unico neo è rappresentato dalla madre di Anthony, che inizialmente non prende parte al matrimonio del figlio, non condividendo la scelta di sposare una sconosciuta. Ad ogni modo Asia Marchesi e Anthony Giavarini proseguono dritti per la loro strada e le premesse per il viaggio di nozze appaiono buone.

Chiara Maderna e Pietro De Luca, Matrimonio a prima vista 2024/ La luna di miele non decolla: ecco perché...

Matrimonio a prima vista 2024: Asia Marchesi e Anthony Giavarini, luna di miele tra divertimento e tenerezze

Il viaggio di nozze di Asia Marchesi e Anthony Giavarini li vede felici e contenti in Africa, a Capo Verde. Durante la vacanza, la coppia si avvicina con baci a stampo, ma nulla di più. Asia oltretutto sembra apprezzare particolarmente le doti fisiche del compagno e viceversa. Entrambi si sentono a proprio agio, però sembra mancare la giusta accelerazione. In amore, però, a volte è saggio non correre e andare alla propria andatura.

D’altronde i momenti di divertimento e svago non mancano per Asia ed Anthony, soprattutto in luna di miele. Lui fa il simpaticone con lei, mostrandosi in tutta la sua naturalezza. Lei apprezza e si gode il momento senza correre. Le premesse non si può dire che non siano buone. Come proseguirà il loro esperimento sentimentale a Matrimonio a prima vista 2024?

Matrimonio a prima vista Italia 2024, 3a puntata/ Diretta: Erik e Valentina già in crisi, Chiara e Pietro…