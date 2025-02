Chi è Asia Nuccetelli, il Grande Fratello e quel ricordo da incubo: “Ho sofferto moltissimo perché…”

Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, è uscita dal giro televisivo da un pezzo. Esattamente da quando ha concluso la sua avventura al Grande Fratello nel 2016. Era un periodo difficile per Asia, che vedeva nella tv la possibilità di svoltare e trovare un nuovo equilibrio personale. Non tutto però è andato come si aspettava e infatti, ripensando al passato, oggi dà un giudizio che non ammette sfumature. “Grande Fratello? Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo (con Andrea Damante e Giulia De Lellis, ndr), quando io non avevo fatto nulla di male”.

“Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti”, lo sfogo di Asia Nuccetelli in una intervista a Fanpage. La figlia di Antonella Mosetti ruggisce come una leonessa, perché è convinta di aver subito una vera e propria discriminazione mediatica. “Ho sofferto tanto”, aggiunge ancora amareggiata la figlia della Mosetti.

Oltre alle disavventure al Grande Fratello, Asia Nuccetelli dice di aver dovuto fare i conti con tanti hater sul web, dopo aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. E ancora ai microfoni della Setta, la figlia di Antonella si lascia andare ad alcune confessioni pesanti, confermando di essere stata vittima bullismo e rivelando altri dettagli oscuri del suo passato.

“Ho sofferto di ansia e depressione, il piccolo male mi fu diagnostico quando avevo sette anni. […] A 5 anni sono stata molestata dalla mia babysitter. Dopo anni di terapia ho imparato che la nostra mente appesantisce le cose, noi dobbiamo alleggerirle”, le parole amare di Asia a Generazione Z. Oggi, la figlia della Mosetti, prova a guardare al futuro con più ottimismo anche se in ventisette anni sente già di averne passate tante.