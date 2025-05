Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, è diventata nota al pubblico per aver preso parte al Grande Fratello Vip nel 2016, in coppia con la mamma. Negli anni Asia è cambiata profondamente per via della chirurgia estetica, tanto che la stessa Antonella ne ha parlato più volte spiegando che la figlia era completamente stravolta dagli interventi. In particolar modo, per via della chirurgia plastica che l’ha cambiata profondamente rispetto alla sua partecipazione al GF, Asia ha ricevuto un poche critiche, che l’hanno fatto soffrire profondamente, tanto da prendere le decisioni e di ritirarsi dal mondo della tv.

Il ritorno in tv di Asia è avvenuto a settembre 2024, a Generazione Z, programma che ha usato per raccontarsi meglio: “Tutte le esperienze negative che possono capitare sono un modo per volersi ancora più bene” ha dichiarato Asia. E ancora, la giovane ha spiegato: “Ho avuto due incidenti, mi sono rotta il naso e mi hanno operato d’urgenza. Non è stata una scelta voluta”. La ragazza non ha però nascosto di essere comunque ricorsa spesso a punturine di vario genere, per rimpolpare le labbra e non solo.

Come raccontato da Asia Nuccetelli, a rovinarla non è stata la chirurgia estetica ma il bullismo. “Ero entrata in quel personaggio e volevano tutti che interpretassi quel personaggio, che però non era Asia. Per questo mi sono allontanata da quella Asia” ha spiegato la figlia di Antonella Mosetti, che in quel periodo era anche dimagrita tanto per via dell’ansia e del nervosismo. Asia, inoltre, nella stessa intervista ha spiegato che a cinque anni ha subito molestie da una babysitter: “Ho fatto tanti anni di terapia, mi sono fatta aiutare”.

Tornando alla chirurgia plastica, Asia ha spiegato: “Non mi ha distrutto, mi hanno distrutto le persone stupide”. Oggi, la ragazza, è tornata a star bene, anche se continua a rimanere lontana dal mondo della tv.