Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, ha ottenuto notorietà prendendo parte, nel 2016, al Grande Fratello VIP in compagnia della mamma. La ragazza, che si era fatta conoscere per essere appunto la figlia della showgirl, non ha vissuto dei momenti facili dopo essere uscita dal gioco. In preda alla popolarità ottenuta, infatti, Asia ha deciso di sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica che l’hanno profondamente cambiata. Il naso, che come ha poi spiegato ha rifatto per necessità, avendolo rotto due volte facendo equitazione, ma allo stesso tempo anche le labbra, gli zigomi e così via. In quel periodo, dunque, la figlia di Antonella Mosetti è cambiata profondamente e questo non è stato un bene per la sua salute mentale.

Asia, infatti, è diventata bersaglio degli hater che hanno iniziato a criticarla fortemente, sconvolti dai suoi cambiamenti fisici. Come raccontato dalla figlia di Antonella Mosetti, in quegli anni ha cominciato a soffrire fortemente per via dei commenti che venivano fatti su di lei e per questa ragione era anche dimagrita molto. “Non mi ha distrutto la chirurgia plastica, mi hanno distrutto le persone stupide” ha denunciato Asia Nuccetelli di recente, nel programma “Storie di donne al bivio”, nel quale ha raccontato il suo cambiamento fisico e non.

Asia Nuccetelli, chi è la figlia di Antonella Mosetti: l’addio alla tv

Dopo il Grande Fratello Vip e i cambiamenti fisici importanti subiti, Asia Nuccetelli ha cominciato a soffrire di ansia e ha deciso di salutare il mondo della televisione, allontanandosi da quelle dinamiche tossiche che si erano create, tornando dunque al suo anonimato. La mamma, Antonella Mosetti, è rimasta al suo fianco, sostenendola nelle sue scelte. Le due hanno un rapporto molto profondo e intenso e che oggi, che Antonella si dedica a contenuti per adulti su piattaforme come Only Fans, Asia non la giudica, anzi, la sostiene e le rimane accanto.