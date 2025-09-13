Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti: chi è? Nata quando la mamma aveva vent'anni, i due hanno un ottimo rapporto
Quando Antonella Mosetti aveva vent’anni ha avuto la figlia, Asia Nuccetelli. “Lei è il mio cuore, è tutto. Avrei voluto altri figli ma li ho persi: l’ultima volta mi è successo a 42 anni. Con mia figlia siamo molto unite, io sono una mamma molto premurosa, monitoro sempre dove è con il cellulare. Poi sono preoccupata perché mia figlia va a cavallo e salta gli ostacoli e mi spaventa. Mi piacerebbe anche diventare nonna” ha raccontato nel corso di un’intervista a Verissimo. Proprio Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, ha provato a seguire le orme della mamma nel mondo della tv, prendendo parte da giovanissima al Grande Fratello, per poi sparire dai radar a causa degli haters.
Asia, infatti, è stata a lungo bersaglio delle critiche del web a causa dell’eccessivo utilizzo della chirurgia estetica, alla quale ha fatto più volte ricorso. Come ha voluto sottolineare, però, i ritocchini non sono stati quello che l’ha rovinata: lo hanno fatto le persone, che l’hanno eccessivamente bersagliata e le hanno puntato il dito contro.
Chi è Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti: “Ero entrata in un personaggio”
La figlia di Antonella Mosetti, anche prima di essere presa di mira dagli haters per via dei suoi ritocchini estetici, ha avuto dei problemi. Parlandone a “Storie di donne al bivio”, ha raccontato: “A 7 anni mi hanno diagnosticato il piccolo male, una forma antecedente all’epilessia. Ho passato 10 anni della mia vita dal Bambin Gesù e prendevo tante pasticche. E ancora a 5 anni ero stata molestata dalla mia baby sitter”.
Una vita non semplice, dunque, per Asia Nuccetelli, che a lungo ha cercato di uscirne fuori e ci è riuscita solamente acquistando nuove consapevolezze e più sicurezza in se stessa. Non è stata semplice per la Nuccetelli, soprattutto dopo la popolarità ottenuta al Grande Fratello: nel corso dei reality show, infatti, la figlia di Antonella Mosetti è stata spesso bersagliata proprio per via dei numerosi ritocchi estetici ma dopo un lungo percorso psicologico, ha ripreso in mano la sua vita, anche grazie all’amore per l’equitazione.