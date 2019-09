Asia Nuccetelli, foto hot su Instagram/ Mamma Antonella Mosetti commenta: “Missile..”

Ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, eppure la bella Asia Nuccetelli continua ad essere molto attiva sui social dove, ad ogni scatto, scatena l’apprezzamento dei suoi tanti follower. È l’ultima foto da lei postata su Instagram ne è una chiara dimostrazione. Uno scatto sensuale, quello postato dalla figlia di Antonella Mosetti, che viene accompagnato da una didascalia che cita la canzone di Vasco Rossi: “Ma dove vai?! Ma cosa fai?! tanto oramai sei Mia.” Tantissimi i commenti e soprattutto i complimenti ricevuti dalla Nuccetelli. Tra questi spicca quello di mamma Antonella che sottolinea la bellezza di sua figlia con poche ma indicative parole: “Missile terra aria SBAAAMMM!”

Asia Nuccetelli replica alle critiche

E se i complimenti per Asia Nuccetelli sono tanti, come sempre non mancano anche le critiche che puntano tutte sul solito punto: “Sei rifatta!” Proprio di recente, la Nuccetelli ha voluto rispondere alle consuete critiche sui suoi ritocchini nel corso dell’ospitata a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Ecco le sue parole: “Non ho nessuna faccia nuova” – ha detto la ragazza – “Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo”. Schietta e senza peli sulla lingua, la giovane Asia, tuttavia, bada ben poco alle accuse che riceve sul suo aspetto fisico. D’altronde, sono di gran lunga maggiori i complimenti.





