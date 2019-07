Asia Nuccetelli, grave infortuno per il suo cavallo/ Video “Dolore straziante”

Non è un momento facile per Asia Nuccetelli. Un lungo post pubblicato su Instagram svela che il suo cavallo Winkerbell ha avuto un grave infortunio. “Non avrei mai voluto arrivasse questo giorno. – ha esordito la Nuccetelli che, ricordiamo, è una horserider e gareggia a livello professionistico in numerose competizioni – Era da qualche settimana che non mi convincevi, ed io mi dispiace, ma ti conosco meglio di chiunque altro al mondo.” La figlia di Antonella Mosetti racconta allora “Stamattina ti hanno fatto un ecografia ai posteriori, abbiamo scoperto che hai una buco sul legamento sesamoedeo obliquo. Questo non si sa da quanto ce l’hai e come te lo sei fatta, ora però dovrai stare ferma un po’ e la nostra attività agonistica si interrompe e nel futuro si vedrà..” Il cavallo necessita di riposo e di cure specifiche, quindi, non potrà più gareggiare.

ASIA NUCCETELLI: “HO PIANTO FINO A STRAPPARMI I CAPELLI”

Il lungo post su Instagram di Asia Nuccetelli continua: “Ho pianto fino a strapparmi i capelli, non è cambiato niente. Tu mi hai reso felice Winky, io non ho mai amato nessuna persona, cosa o animale come ho amato te.” La figlia di Antonella Mosetti ammette che la vita non è stata semplice per loro, così svela di stare davvero molto male: “Il dolore per me è straziante ed è per questo che decido di condividerlo per rendervi partecipi e avere del rispetto verso tutto questo.. Non penso che nessun cavallo sarà mai lei per me.” Così conclude “La fiducia, la sintonia tutto quello che abbiamo nessun altro cavallo o persona potrà mai essere te per me. Nessuno. Ti aspetto bambina e ti amo!”





