Asia, piange asfaltata ad Amici 22 da Alessandra Celentano/ Raimondo Todaro le asciuga le lacrime

Amici 22 di Maria De Filippi, Asia Bigolin contestata da Alessandra Celentano

Il nuovo appuntamento daytime TV di Amici 22 di Maria De Filippi, andato in onda nel pomeriggio del 23 settembre 2022 su Canale 5 e in streaming su Mediasetplay, vede Asia Bigolin vivere un momento di forte crisi psicofisica, a fronte di una votazione pari a zero unitamente alle critiche affibbiategli da Alessandra Celentano. Dopo aver azzerato Asia in una prima votazione sulla performance del debutto, Alessandra Celentano ha deciso di assegnare all’aspirante ballerina un compito, con tanto di messaggio che motiva il dissenso alla sua promozione nella scuola e la scelta di metterla in discussione, che la giovane legge a voce alta dinanzi al maestro che l’ha arruolata nel suo team, ad Amici 22, Raimondo Todaro.

“In puntata non ho capito cosa stessi facendo nella tua esibizione -esordisce Alessandra Celentano, contestando la ballerina scelta da Raimondo Todaro per carenze tecniche, dovute ai mancati studi di danza della giovane, da qui quindi l’assegnazione di un compito-. E non ho capito cosa abbia visto in te, Raimondo. Mi aspetto di vedere almeno femminilità e armonia, perché nella coreografia non c’é nulla di difficile. Non può passare il messaggio che si possa superare un’audizione, senza preparazione, studio e attitudine”.

Asia Bigolin finisce in lacrime ad Amici 22: lo sfogo dell’autodidatta

Parole pensanti come macigni per Asia Bigolin , al punto che l’aspirante ballerina modern non riesce a trattenere le lacrime nell’incontro con Raimondo Todaro, che tuttavia prontamente rincuora la giovane protetta elogiandone il talento allo stato puro e grezzo, al netto degli studi mancati, per femminilità ed eleganza.

“Mi sei piaciuta un sacco, devi capire che ogni persona ha i suoi gusti e le sue priorità sei estremamente elegante – ha dichiarato il maestro all’allieva-, sei espressiva, la tua femminilità è elegante, per me priorità sono femminilità e eleganza. Non so se sai girare, non so se sei elastica, ti ho presa come un puzzle al buio, mi piaci un sacco”. Il maestro conclude, confortando così la pupilla: ” La possibilità te la do e non devi stare ferma, devi studiare e lavorare di continuo sennò non cresci”.

