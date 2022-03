Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show 2022/ ‘Scartata’ da Alessandro De Meo?

Asia Valente è stata una delle protagoniste della prima puntata de La Pupa e il Secchione Show: la modella e influencer, che ha partecipato a non pochi programmi televisivi, è una delle aspiranti concorrenti. Il vulcanologo Alessandro De Meo, infatti, dovrà scegliere se condividere questa avventura con lei oppure con Emy Buono. Entrambe le ragazze sono campane e all’esordio del format hanno ottenuto la possibilità di potere trascorrere una settimana con il ragazzo prima della sua scelta.

La giuria, in tal senso, sembrerebbe essere divisa. La partecipazione di Asia Valente, non a caso, ha scatenato qualche critica, soprattutto da parte di Federico Fashion Style. Il parrucchiere più famoso d’Italia infatti sostiene che la ragazza sia una bambolina e non una vera pupa, oltre a sottolineare che ha una visibile ricrescita. Anche Soleil Sorge è del medesimo parere e sostiene di preferire Emy Buono. La diretta interessata, da parte sua, si è difesa dalle accuse dicendo che una pupa può essere fine ed elegante e ha sostenuto di sentirsi una piccola Marylin. A prendere le sue parti è stata Antonella Elia, che l’ha difesa a spada tratta, dato anche il fatto che hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello VIP. Ad esprimere il suo parere sull’aspirante pupa, interpellato da Barbara D’Urso, è stato anche Francesco Chiofalo, che ha ammesso di conoscerla di vista e di ritenerla una brava ragazza.

Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show: verrà scelta da Alessandro De Meo?

Asia Valente verrà scelta da Alessandro De Meo per l’avventura a La Pupa e il Secchione Show? Non è ancora dato saperlo. Il vulcanologo infatti avrebbe dovuto prendere una decisione nel corso della prima puntata. In questa occasione lei e Emy Buono si sono sfidate in una gara di ballo. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha cominciato a ballare sulle note di Ponteme e ha coinvolto anche il secchione, che si è dimostrato capace di stare al gioco. A rompere l’entusiasmo, al termine dell’esibizione, ci ha pensato però ancora una volta Federico Fashion Style, che ha criticato la ragazzo poiché ha chiesto di poter bere dell’acqua dopo aver ballato.

Dopo il ballo, ad ogni modo, Emy Buono e Asia Valenti sarebbero dovute essere e rischio eliminazione, ma entrambe sono state salvate dalla busta shock. La conduttrice Barbara D'Urso ha infatti annunciato che nel corso di questa settimana formeranno un trio: vivranno in villa e condividerannoo la stanza da letto con Alessandro De Meo. Al termine di questi giorni si scoprirà quale delle due ragazze sarà scelta dal secchione.











