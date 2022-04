Asia Valente, altro che crisi con William/ “Mi manca molto il mio ragazzo, è un mese che non limono”

Il percorso di Asia Valente nella trasmissione è iniziato in salita, la bionda ha infatti dovuto competere, fin dalla prima puntata de La Pupa e il Secchione per conquistarsi il posto di pupa ufficiale di Alessandro. Anche la giuria si è dimostrata poco clemente con l’influencer, che non è certo rimasta in silenzio e a ribattuto a tono più volte ad Antonella, Soleil e Federico. Nel corso della quinta puntata il colpo di scena, e Asia è stata scelta dal secchione Mirko Gancitano che non vedeva l’ora di liberarsi della sua pupa con cui non è mai riuscito a instaurare una sintonia. Nel corso della sesta puntata Asia si è distinta, come d’abitudine, per la schiettezza, esprimendo in modo diretto e chiaro la sua opinione nei confronti del secchione Gianmarco Onestini, molto amato dal pubblico ma molto meno dai suoi compagni di avventura.

Asia sembra avvezza al grande pubblico ma talvolta pecca di ingenuità e non considera le possibili conseguenze delle aue affermazioni, come l’uscita infelice nel corso dell’ultima puntata in cui ha candidamente dichiarato “Mi manca molto il mio ragazzo, è un mese che non limono” per poi gettarsi letteralmente tra le braccia di William (il fidanzato appunto, nei pochi minuti in cui lui è apparso in studio).

Asia Valente, opinioni discordati a La Pupa e il Secchione Show

Le opinioni su Asia Valente sono discordanti, come le reazioni sui social legate ai fan de La Pupa e il Secchione Show. La pupa ha un notevole seguito in rete e una folta schiera di sostenitori ma anche un nutrito gruppo di detrattori che la trovano arrogante e antipatica. Da quando Asia fa coppia con Mirko sono emerse non solo la sua determinazione e simpatia ma anche un temperamento particolarmente affettuoso. A causa di questo affiatamento si era parlato di problemi nella sua relazione con William, il fidanzato. Il giovane invece le ha fatto recapitare, in occasione del compleanno, un mazzo di rose rosse corredato da un bigliettino romantico e si è presentato davanti alle telecamere per sostenerla ed abbracciarla.

La prossima puntata sarà determinante per Asia, il numero di partecipanti si sta riducendo sempre più e la finale è ad un passo ma pare che la biondina abbia ritrovato energia e determinazione, dopo un periodo un pochino sottotono. Nell’ultimo bagno di culture infatti ha battuto Maria Laura e l’ha anche schernita e criticata apertamente, come una bimba soddisfatta del suo premio. Mirko, il suo secchione, sembra essere in grado di starle accanto nel modo giusto e non è da escludere che la coppia possa raggiungere il podio, o almeno la finale. Asia riuscirà a stupirci anche nella prossima puntata grazie ai suoi continui battibecchi con i giudici?











