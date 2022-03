Asia Valente chi è la concorrente a La pupa e il secchione/ Fidanzato? Un mistero, intanto Chiofalo ammicca..

Asia Valente dal Grande fratello vip a La pupa e il secchione 2022: la svolta in tv

Ci siamo, nella prima serata di questo martedì 15 marzo 2022, su Italia 1 ha il via la prima puntata de La pupa e il secchione 2022, dove tra gli altri protagonisti ingaggiati nel cast ufficiale, in qualità di pupa esordisce Asia Valente. La bionda dalle curve giunoniche torna, quindi, a intrattenere il pubblico di casa Mediaset, dopo la recente esperienza tv vissuta nella Casa dei vip in qualità di concorrente in rappresentanza della categoria influencer, al Grande fratello vip 2020. Del suo soggiorno nel bunker delle celebrità la ricordano in molti per la sua spiccata arma di seduzione, che le ha permesso di accalappiarsi le attenzioni dei maschi-alpha ingaggiati come lei nel reality per la quota “very important people”e volti tv per antonomasia, quali in particolare Antonio Zequila e Filippo Nardi.

Ora, con la sua ormai ufficializzata partecipazione a La pupa e il secchione 2022, comincia una nuova avventura tv per l’ex gieffina campana, dai capelli biondi e gli occhi da cerbiatta.

Ecco chi è La pupa e il secchione 2022, Asia Valente

In molti tra i telespettatori si dicono in trepidante attesa di scoprire i lati reconditi legati al personaggio tv di Asia Valente, che nel corso del suo soggiorno a La pupa e il secchione 2022 avrà senz’altro occasione di presentarsi all’occhio pubblico, nel tentativo di accalappiarsi dei nuovi fan e/o far ricredere sul suo conto i più scettici e i detrattori, che in particolare le contestano di ostentare la sua bellezza fisica. Si ricordi che l’ex Grande fratello vip 4 (2020) ha posato senza veli per una copertina che l’ha vista protagonista sul rotocalco scandalistico Playboy ,dopo il suo soggiorno nella Casa, e in passato lei ha preso parte a Ciao Darwin, dopo essere stata scelta per un posto nel cast di Saranno Isolani, come aspirante naufraga de L’isola dei famosi nel 2017. La sexy influencer, che vanta un seguito social stimato oltre 1,4 milioni di follower su Instagram, è originaria di Benevento (in Campania) e da adolescente si trasferì a Milano, con un sogno custodito nel cuore: quello di affermarsi come modella e icona pop.

“Io e Asia andavamo d’accordo”, dichiara inaspettatamente Antonella Elia, opinionista tv de La pupa e il secchione 2022, in riferimento al soggiorno condiviso con la Valente al Gf vip 4, non appena appare al centro studio la neo “pupa”. “Asia la conosco di vista”, dichiara il pupo Francesco Chiofalo, per poi accendere il gossip su un possibile tradimento sul nascere ai danni di Drusilla Gucci: “Asia è una bella ragazza, dico la verità”. Cosa succederà nella vila più hot d’Italia?

