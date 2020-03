Asia Valente “Disinfetto tutti con l’Amuchina”/ Foto hot, “Cul* onnipresente?”

Asia Valente sa perfettamente come scacciare via le critiche. In che modo? Con una spruzzata di Amuchina che, a quanto pare, in questi tempi difficili in piena emergenza Coronavirus non guasta mai. E così nelle passate ore l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato un paio di scatti su Instagram destinati, neanche a dirlo, a sollevare nuove polemiche. Dopo le sue ultime infelici uscite, in cui aveva fatto incetta di critiche per la frase “Sono l’unica immune in Italia!” dopo la sua eliminazione dal reality show di Canale 5, questa volta la Valente ha fatto discutere per i suoi nuovi scatti. In intimo e con tanto di igienizzante in mano puntato verso l’obiettivo, l’ex gieffina ha scritto: “Oggi disinfetto tutto/i con Amuchina”. Ma è soprattutto l’hashtag a contenere il senso dei suoi scatti: “#spazzovialecritichecomeigermi”, scrive. Il riferimento è proprio ai commenti sotto ai precedenti scatti nonché alle sue espressioni di alcuni giorni fa, quando aveva detto di essere a caccia di un fidanzato con il quale poter condividere la quarantena. Frasi che, a quanto pare, avevano fatto sorridere in pochi follower.

ASIA VALENTE, SCATTO HOT A BASE DI AMUCHINA

Dopo i nuovi scatti social, Asia Valente ha raccolto oggi nuove sonore critiche ma non sono mancati anche i complimenti di chi ha apprezzato la sua mise in intimo con lato B ben esposto. L’ex gieffina è apparsa quasi totalmente senza veli, facendo riscaldare il popolo di Instagram e soprattutto coloro che la seguivano ancor prima della sua partecipazione al GF Vip. Impossibilitata ad uscire di casa per via delle misure restrittive contro il Coronavirus, la Valente si è data da fare con le pulizie. “In casa non facevi niente e adesso…”, ha commentato un utente. “Ma il cul* deve sempre essere onnipotente?”, ha notato un altro. “Una più scema di te non l’ho mai vista”, ha ancora tuonato un utente social, al quale Asia ha replicato con un “fattele due risate”. Tra commenti al limite della volgarità e qualche offesa sparsa però, nel complesso la biondina ha potuto collezionare diversi complimenti e quasi 10mila “like”.

Visualizza questo post su Instagram Oggi disinfetto tutto/i con @amuchinaitalia 💧💧🦠💁🏼‍♀️🙅🏼‍♀️ #spazzovialecritichecomeigermi Un post condiviso da ASIA VALENTE PLAYBOY 🐰 (@asiavalentereal) in data: 20 Mar 2020 alle ore 6:46 PDT





