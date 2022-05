Asia Valente incanta con le sue forme/ Sui social fioccano commenti e…

Asia Valente litiga con Maria Laura De Vitis: “Non è genuina e…”

Durante la serata di martedì 26 aprile, anche la pupa Asia Valente giudica il comportamento di Maria Laura De Vitis e il suo atteggiamento verso il suo passato con Paolo Brosio: la pupa ha infatti dichiarato di non voler parlare più della sua storia d’amore. Durante una clip però emerge come i compagni prendano in giro e facciano delle domande sull’argomento a Maria Laura, che si arrabbia molto. Asia, insieme ad altri, come Mila ed Emy, ritiene che la pupa sia poco trasparente e sostiene che non le dispiacerebbe se la ragazza non arrivasse in finale poiché non la ritiene genuina e meritevole. Inoltre, Maria Laura, rimasta senza compagno, assume il ruolo di pupa insidiosa e cerca di convincere alcuni secchioni, tra cui Mirko Gangitano, il secchione di Asia, a scegliere lei. Alla fine però il secchione, avendo già cambiato due pupe (in precedenza era insieme a Mila) decide di continuare il percorso, ormai quasi al termine, con Asia.

La coppia, nel corso della diretta, si scontra nella quarta manche dello Zucca Quiz contro Mila e Gianmarco. Mirko sta facendo un buon lavoro poiché Asia riesce a rispondere correttamente a diverse domande. Durante le nomination, Mirko e Asia danno il loro voto alla coppia formata da Alessio e Ilaria, che ricambiano la nomination. Dato che i due ricevono un solo voto, accedono direttamente alla finale finale de La pupa e il secchione show, in onda martedì 3 maggio.

Nella scorsa puntata della Pupa e il Secchione Show, Asia Valente ha incantato i fan. La ragazza si è presentata con un minivestito davvero brillante. La pupa ha scelto un sensuale vestito nero con effetto luccicante grazie ai brillantini, con generosa scollatura, scoperto sul fianco ed un vistoso spacco a mettere in mostra il fisico davvero invidiabile. “Piccola Asia in black Fashion Nova alla Pupa e il Secchione piaciuta la semifinale???” hanno scritto nella didascalia. “Bellissima” “Sei strepitosa” “L’unica vera pupa” “Sei una bambola”. Nella sezione commenti fioccano e cuori rivolti alla bellissima pupa, che sta conquistando il pubblico mostrando anche un lato dolce del suo carattere. Ovviamente non sono mancate le critiche del pubblico, di chi magari aveva già avuto modo di conoscerla al Grande Fratello Vip, che ha contestato il suo modo di fare, ma questo non ha impedito alla Valente di andare dritta per la sua strada e, considerando le interazioni del suo profilo social, sembra avere decisamente ragione lei.

