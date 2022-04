Asia Valente/ La relazione con il fidanzato William e l’ottimo feeling con Mirko Gancitano

Il percorso di Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show è iniziato addirittura con una competizione con un’altra ragazza, al fine di diventare la compagna ufficiale del secchione Alessandro. All’inizio lui era indeciso sulla pupa da scegliere, in quanto una è la ragazza che gli piace sin dal primo mento che è entrato in gara, invece l’altra, ha affermato, che è più brava e più veloce ad apprendere, quindi più adatta per poter vincere nel gioco. Martedì scorso Asia ha dovuto aspettare per scoprire quale sarebbe stata la scelta, proprio per comprendere se il suo percorso nel programma sarebbe dovuto continuare o meno.

La scelta era completamente nelle mani del secchione e le pupe non avevano invece nessun potere decisionale. Nessuno se l’aspettava, ma la ragazza è stata preferita da un altro pupo, Mirko Gancitano, il quale non vedeva l’ora di sbarazzarsi della sua pupa, in quanto non andavano per nulla d’accordo. Siccome il suo percorso fino a ora non è stato molto semplice, ancora non abbiamo molto capito qual è il suo carattere, tranne il fatto che è stata una delle concorrenti più determinate di tutti. Sui social ci sono pareri discordanti su di lei, in quanto alcuni la supportano e altri invece dicono che è antipatica e sperano che venga presto squalificata.

Asia Valente, al centro delle chiacchiere a La Pupa e il Secchione Show

Sui social media si parla molto di Asia Valente e la sua situazione sentimentale è al centro delle chiacchiere a La Pupa e il Secchione Show, ma anche la sua bellezza e simpatia. In passato è stata fidanzata con Gallagher e poi con Arturo Bruni, ma poi ha concluso entrambe le storie. Attualmente invece ha intrapreso una nuova relazione on un ragazzo che non fa parte dello spettacolo, si chiama William e ha quattro anni in meno della pupa.

Il giovane ha affermato di essere rimasto affascinato da lei non per arrivare alla notorietà, ma proprio per ciò che è realmente la ragazza. Nella prossima puntata ci aspettiamo che il legame con il suo secchione Mirko diventa sempre più amichevole e forte, tanto da portare qualche gelosia nella fidanzata del ragazzo o nel fidanzato di Asia. Nell prossima puntata capiremo se si saranno create delle dinamiche all’interno della villa.

