Asia Valente/ La sua relazione con William Boccotti fa discutere…

Il percorso di Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show è iniziato con una sorta di competizione interna con un’altra pupa, ovvero Emy Buono. Le due infatti sono state fino alla scorsa puntata in lizza per diventare ufficialmente la pupa di Alessandro De Meo, ancora indeciso sul futuro del suo percorso e quindi sulla compagna da scegliere. Nella puntata di martedì 5 aprile Asia ha dovuto quindi attendere finalmente il verdetto definitivo, al fine di capire se il suo percorso all’interno del programma potesse continuare. Infatti, la scelta era totalmente nelle mani di Alessandro mentre nessuna delle ragazze poteva avere potere decisionale nel merito della scelta del ragazzo. Dal canto suo la Valente ha cercato di fare leva sull’ottimo rapporto costruito nel corso di queste settimane, sottolineando anche il grande impegno dimostrato quotidianamente sia dal punto di vista dell’impegno che della collaborazione.

Asia Valente conquista il pubblico e la giuria/ Con Emy e Alessandro…

A nulla sono valsi i suoi tentativi di convincimento, De Meo infatti ha alla fine scelto di portare avanti nella competizione Emy, decretando così l’eliminazione di Asia. A grande sorpresa però, dopo essere stata scaricata, la Valente è stata scelta da Mirko Gancitano per formare una nuova coppia. Visto il suo percorso particolare fino ad oggi non è stato semplice delineare un quadro chiaro della sua personalità, ma è indubbio che Asia è stata fino ad ora tra le concorrenti più determinate di questa edizione. Anche sui social è possibile osservare un certo supporto nei suoi confronti. Nella prossima puntata ci sarà da capire come è andata la prima settimana da coppia ufficiale con Mirko.

Asia Valente stroncata dai giudici de La Pupa e il Secchione Show/ Federico Fashion Style e Soleil Sorge…

Asia Valente è fidanzata con William Boccotti, ragazzo più giovane di lei

Asia Valente fa chiacchierare i media dopo essere tornata in auge a La Pupa e il Secchione Show. La sua vita sentimentale infatti è al centro dell’attenzione del pubblico sia per la sua bellezza che per il suo essere molto simpatica e dolce. In passato si è parlato della sua vita sentimentale che l’ha vista legata prima ad Arturo Bruni e poi a Gallagher per poi chiudere le due storie. Di recente ha iniziato una nuova relazione che ha sicuramente attirato attenzione per diversi motivi e per il fatto di essere all’interno del programma.

Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show/ Tra Emy e Asia chi sceglierà?

Lui è molto diverso da lei perché non fa parte del mondo dello spettacolo e lo conosciamo proprio solo per il fatto di essere vicino a lei. Si chiama William Boccotti e stupisce anche la sua età perché ha quattro anni in meno della splendida Asia. Il giovane ha specificato di essere stato attirato dalla ragazza per il suo modo di essere e non per cercare di arrivare alla notorietà sfruttando la fama della sua compagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA