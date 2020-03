Asia Valente, offende Sossio Aruta:“Sei un Down!”/ Scoppia la polemica (Grande Fratello Vip)

ASIA VALENTE: OFFESE E POLEMICHE

Asia Valente non è riuscita finora a farsi apprezzare pienamente dal pubblico del Grande Fratello Vip 4. In questi giorni, l’ex coniglietta di Playboy ha sollevato l’ennesima polemica per via di alcune parole dette a Sossio Aruta. Offensive e oltre i limiti, finite subito sui social e al centro di una gogna da parte degli spettatori. L’ex Cavaliere di Uomini e Donne infatti ha voluto fare uno scherzo ad un gruppo di concorrenti, arrivando di soppiatto alle loro spalle per spaventarle. La reazione di Asia però ha superato certi limiti: “Ma sei un down!”, ha esclamato. Queste parole chiaramente sono passate inosservate ai più attenti spettatori molto attivi anche sui social. Le parole offensive pronunciate dall’influencer e neo gieffina non sono piaciute neppure al Coordinamento delle Associazioni con delle persone con Sindrome di Down, il CoorDown. ”

Chi non sceglie di condannare i termini dispregiativi associati alle persone con sindrome di Down offende in modo inaccettabile le persone con disabilità e le loro famiglie”, ha detto in una nota la Presidente Antonella Falugiani, “i media dovrebbero essere nostri alleati nel fare cultura dell’accoglienza e del rispetto di tutte le diversità, invece che alimentare pregiudizi e ignorare queste forme di discriminazione”. Intanto c’è chi invoca a gran voce la squalifica della Valente ma l’ultima parola, a questo punto, resta nelle mani della produzione e di Alfonso Signorini, che agli occhi del pubblico italiano dovrebbero schierarsi contro la Valente e procedere con l’immediata espulsione. Già in passato la bionda gieffina aveva usato altre parole offensive senza però ottenere alcuna reazione degna di nota. Tuttavia, in caso di mancata squalifica, non è detto che il pubblico non possa comunque decidere di mandarla a casa grazie al televoto attualmente aperto e che vede tra i nominati anche la presenza di Asia Valente.

