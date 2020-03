Asia Valente squalificata dal GF Vip?/ Chiama handicappato Sossio: “ho ridetto down”

Asia Valente ci ricasca. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha nuovamente pronunciato la parola “down” nei confronti di Sossio Aruta. Nonostante il duro rimprovero che ha ricevuto da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver ricevuto un gavettone dall’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si è lasciata andare, per la seconda volta in pochi giorni, ad epiteti poco carini nei confronti di Sossio. Dopo essersi resa conto della situazione, Asia si è lasciata andare alle lacrime raccontando l’accaduto alle compagne d’avventura. “Mi ha fatto il gavettone e gli ho detto quella parola […] E io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui, una volta alle tre di notte là dentro. mo guardavamo per aria ‘sto striscione e allora mi ha fatto ‘sto gavettone, mi ha bagnata tutta quanto e io gli ho detto: Sei proprio…”, ha raccontato Asia ad Antonella Elia, Adriana Volpe, Valeria Marini e Fernanda Lessa.

ASIA VALENTE A RISCHIO SQUALIFICA: WEB IN RIVOLTA

La parola “down” pronunciata nuovamente da Asia Valente non è passata inosservata alle orecchie attente dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 che ora, a gran voce, chiedono la squalifica dell’influencer. “Questa deve uscire”, scrive un utente. Altri, però, sono molto più duri. “Questo non è chiedere scusa!!! È aver paura di essere buttata fuori!!! Basta difenderla!”, “Il suo vocabolo è questo… Allora esci non sei un buon esempio per stare in tv”, “Ma questa non sta bene… Ma che ti controlli se per la seconda volta hai detto quella parola non ci sono scuse”. Cosa deciderà di fare il Grande Fratello? Al televoto con Sara Soldati e Fabio Testi, Asia dovrà lasciare la casa per squalifica?







