Asia Valente, twerk challenge su Instagram/ Video, lato B ipnotico a ritmo di musica

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Asia Valente, è senza dubbio una delle protagoniste di questi giorni dei social. La biondina di Playboy pubblica spesso e volentieri contenuti “piccanti” sulla propria pagina Instagram, come il video postato nelle ultime ore in cui la stessa mostra il suo lato B. Il filmato in questione, della durata di pochi secondi, è anticipato dalla didascalia: “In questi giorni per passare il tempo ho fatto una piccola hit per voi e una twerk challenge con l’aiuto di @gthakid il Testo:” Ero nella casa. Parlavi di Asia. Ora a casa mia. Non so cosa fare. Tutti con la bava. Giuro faccio la brava. L’Italia che mi guarda. Ok resto a casa. Ma… TWERK”. La Valente ha deciso di dare vita ad una nuova challenge su Instagram lanciando l’hashtag #asiatwerkchalleng #covidtwerk, nominando poi a sua volta altri amici e follower. “Regole – prosegue la Valente – la song da usare è questa che è un REMIX de la PAMPARA, taggare me & gthakid”.

ASIA VALENTE E LA TWERK CHALLENGE: I FOLLOWER APPREZZANO

Un video che in breve tempo ha fatto il giro dei social e che attualmente ha superato quota 25mila visualizzazioni. Un filmato in cui il protagonista è ovviamente il fondoschiena di Asia, impegnata mentre twerka, il ballo in cui si allargano le gambe e si muove appunto il sedere, sdoganato in particolare da Elettra Lamborghini. Numerosi sono stati i commenti dei fan della stessa Valente, per la maggior parte di approvazione. “Ciao Asia il tuo singolo DRIP è super pazzesco – scrive ad esempio – cantata da una super pazzesca Asia meriti tantissimo tutto il bene del mondo tutto il successo vedrai che i tuoi sogni diventeranno realtà te lo meriti tantissimo”. E ancora: “Wow che bella ragazza!”, “Sei super pazzesca e una persona bellissima speciale meriti tantissimo tutta la felicità del mondo forza Asia”. Non mancano ovviamente gli hater, anche se, come detto sopra, la maggior parte dei follower sembrerebbero aver apprezzato il balletto.





